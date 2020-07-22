Держсекретар США обговорює газопровід «Північний потік-2» під час візиту до Данії

Державний секретар США Майк Помпео прибув до Данії, де 22 липня в Копенгагені зустрічається з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.

Серед тем обговорення – будівництво газопроводу «Північний потік-2», Газогін, який прагне добудувати Росія, може почтачати газ до Європи по дну Балтійського моря. Частина трубопроводу, яку ще потрібно добудувати, лежить в економічних водах Данії.

Минулого тижня Помпео попередив про небезпеку американських санкцій компанії, що співпрацюють із Росією для добудови газопроводу. Сполучені Штати вважають, що газопровід загрожує енергетичній безпеці Європи і карає Україну, яка на Донбасі веде боротьбу з російськими гібридними силами.

Європейські судна, що прокладали трубопровід, припинили свою роботу в грудні після оголошення про американські санкції. Зараз Росія сподівається завершити проєкт за допомогою власних кораблів.

У США до законопроєкту про оборонні витрати включити поправку, яка передбачає розширення санкцій, не лише на кораблі, а на будь-яку компанію, яка допомагає Росії завершити газопровід. Поправку 20 липня схвалила Палата представників, її ще має затвердити Сенат. Після цього документ стане законом, коли його підпише президент США Дональд Трамп.