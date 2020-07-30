Помпео: Трамп розуміє, що «Північний потік-2» становить загрозу Україні

У четвер держсекретар США Майк Помпео свідчив у сенатському комітеті з міжнародних відносин. У порядку денному слухань – відносини з Китаєм і Росією, рішення США про виведення приблизно 12 тисяч американських військовослужбовців із Німеччини і експорт зброї.

Відкриваючи засідання, голова комітету Джим Ріш констатував, що США і їхні союзники, як і раніше, постають перед серйозними зовнішньополітичними викликами. Назвавши Китай головним суперником США, Ріш схарактеризував Росію як їхнього ключового противника.

«Коли ви вступили на посаду, я простягнув вам руку в ім’я спільної роботи в тих сферах, в яких ми могли сформувати загальні програми на двопартійній основі, – Венесуела, Іран, Росія, Китай. І я … розчарований», – сказав, звертаючись до Майка Помпео, головний демократ у складі комітету Боб Менендес.

Звернувшись до законодавців, голова зовнішньополітичного відомства США зупинився на основних напрямках роботи Держдепартаменту, звернувши увагу, зокрема на загострення американсько-китайських відносин і небезпеку, яку становить владна в КНР Компартія.

Серед іншого, державний секретар США вказав на підтримку, яку адміністрація Трампа надала Україні, включно із летальними озброєннями. Помпео також заявив, що у перебігу кожної своєї розмови із російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим порушує питання, пов’язані з Україною, як частину комплексу питань, пов’язаних із інтересами США.

Торкаючись проблем, пов’язаних із Росією, Помпео, зокрема, наголосив, що США зроблять усе, щоб газопровід «Північний потік-2» не загрожував Європі. Державний секретар США заявив, що президент США Дональд Трамп усвідомлює, що російський газопровід є загрозою і є величезним важелем впливу Росії «не лише проти Німеччини і Європи в ширшому розумінні, а і також проти України».

«Ми зробимо все, що можемо, щоб гарантувати, що цей трубопровід не загрожує Європі», – сказав держсекретар у перебігу слухань.

Помпео також заявив, що адміністрація Трампа підтримує посилення летальної допомоги Україні.