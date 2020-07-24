Сенат США схвалив військовий бюджет з санкціями проти «Північного потоку-2»

Сенат США схвалив проєкт оборонного бюджету на наступний фінансовий рік на суму 740 мільярдів доларів. Це сталося після того, як раніше документ схвалила Палата представників Конгресу. Законопроєкт, зокрема, передбачає посилення санкцій щодо газопроводу «Північний потік-2».

Передбачається, що санкції будуть запроваджуватися проти іноземних осіб та компаній, які допомагають продажу, оренді або наданню суден для прокладання труб, допомоги в модернізації таких суден і їх страхуванню чи перестрахуванню. Обмеження також торкнуться газопроводу «Турецький потік».

Росія з 2018 року будує газопровід до Німеччини по дну Балтійського моря. Його мали завершити наприкінці 2019 року. Наразі виконано 90 відсотків робіт, але будівництво призупинене через санкції з боку Вашингтона.

США намагаються зупинити завершення проєкту, вважаючи, що його основне призначення – політичний тиск на Європу, яка стане занадто залежна від російського газу. Крім того, газопровід значно знизить залежність Росії від транзиту газу через Україну. Натомість Вашингтон пропонував Європі свої енергоносії.

Тепер Палата представників і Сенат повинні узгодити свої версії документа і направити його на затвердження президентові.

Оборонний бюджет обов’язковий для схвалення, тому конгресмени включають в нього положення, що не мають прямого відношення до фінансування Пентагону. Версія бюджету Конгресу може бути зупинена президентом Дональдом Трампом.

Раніше Білий дім також побачив у бюджеті посягання на президентські повноваження Трампа, зокрема обмеження на використання фінансових коштів у війні в Афганістані і на використання військ Національної гвардії всередині США.

Фінансовий рік у Сполучених Штатах починається 1 жовтня.