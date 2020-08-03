Трамп: уряд США має добиватися страти обвинуваченого в теракті під час Бостонського марафону

Уряд Сполучених Штатів Америки має добиватися страти Джохара Царнаєва, обвинуваченого в теракті під час Бостонського марафону, заявив президент США Дональд Трамп.

«Федеральний уряд має добиватися страти під час нового розгляду в суді. Наша країна не може дозволити собі стерпіти рішення апеляційної адреси. Також це безглуздо, що судовий процес триває так довго», – написав Трамп.

Він вважає, що навряд чи у світі є людина, яка «заслуговує смертної кари більше, ніж бостонський терорист Джохар Царнаєв».

Джохар Царнаєв, на той час 19-річний, і його старший брат Тамерлан Царнаєв 15 квітня 2013 року підірвали два саморобні вибухові пристрої, зроблені з каструль-скороварок, біля фінішної лінії традиційного щорічного Бостонського марафону. Внаслідок цього троє людей загинули і ще 264 людини були поранені. Через три дні, коли братів переслідувала поліція, вони вбили ще одну людину, працівника поліції.

У 2015 році Джохара Царнаєва визнали винним за всіма 30 звинуваченнями, які йому висували. 17 з них передбачають можливість смертної кари. Чоловіка засудили до страти. Відтоді тривають апеляційні процеси.

Царнаєв і його адвокати не заперечують, що він вчинив той напад. Але вони твердять, що головним винуватцем був його старший брат Тамерлан, який загинув при затриманні, і тому смертна кара Джохарові несправедлива.

1 серпня в США федеральний апеляційний суд скасував смертний вирок Джохарові Царнаєву і направив цей вирок на новий перегляд у суді нижчої інстанції.