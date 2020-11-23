Президент Європейської ради запросив Байдена до Брюсселя

Президент Європейської ради Шарль Мішель 23 листопада провів телефонну розмову з обраним президентом США Джо Байденом та висловив сподівання на «відбудову» з новою адміністрацією міцного трансатлантичного альянсу. Таке повідомлення оприлюднене на сайті Європейської ради.

«Президент Європейської Ради Шарль Мішель… привітав потужні зобов’язання обраного президента Байдена перед союзниками США та його підтримку європейському співробітництву», – ідеться в повідомленні.

Шарль Мішель запросив обраного президента США на спеціальну зустріч членів Європейської ради в Брюсселі у 2021 році для обговорення спільних пріоритетів.

У відносинах між США і Євросоюзом упродовж кількох років виникло чимало проблем. Зараз сподівання на повноцінне відновлення партнерства із Вашингтоном Брюссель пов’язує, серед іншого, зі змінами в американській адміністрації.