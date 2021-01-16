США: Байден висунув на важливі посади ветеранів у справах Ірану й України

Обраний президент США Джо Байден оголосив свої кандидатури на чільні посади в Державному департаменті в його адміністрації. Другу за значенням посаду мала б отримати Венді Шерман, яка очолювала делегацію США на переговорах про ядерну угоду з Іраном 2015 року, третю посаду – Вікторія Нуланд, відома своєю прихильністю до Революції гідності в Україні на початку 2014 року.

Шерман, яка в адміністрації президента Барака Обами була підсекретарем із політичних питань, є тепер висуванкою на посаду заступниці державного секретаря. А на посаду підсекретаря з політичних питань тепер висунена Нуланд, яка в адміністрації Обами була помічницею держсекретаря у справах Європи і Євразії і, зокрема, курувала український і російський напрямок зовнішньої політики США.

На посаду державного секретаря Байден раніше висував Ентоні Блінкена – в адміністрації Обами він був заступником держсекретаря. Перше слухання щодо його призначення відбудеться в комітеті Сенату з зовнішніх відносин 19 січня, за день до інавгурації Байдена. Якщо потім Блінкена затвердить на посаді Сенат у повному складі, Шерман і Нуланд будуть працювати в Держдепартаменті під його керівництвом.