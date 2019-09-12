Вікторія Нуланд про Україну, політику і баланс між роботою і особистим життям

Колишня уповноважена Державного департаменту США у справах Європи та Євразії, колишній посол США у НАТО Вікторія Нуленд провела у Києві менторську зустріч у рамках проекту «Я зможу», який реалізовує Фонд Олени Пінчук. Ось деякі тези з почутого.

Про Україну

Я була з вами на Майдані, і я ніколи цього не забуду. Я дуже пишаюся, що я – друг України.

Ви, українці, зробили величезний прорив – ви пішли до Європи.

Ви досягли прогресу, але є дуже багато викликів і загроз.

Не зупиняйтеся! Ідіть уперед. Зосередитися на собі і розбудовуйте країну.

Україна потребує підтримки, але найперше українці самі мають для себе все робити

Звісно, Україна потребує підтримки, але найперше українці самі мають для себе все робити.

Щоб покращити своє життя і зміцнити країну, треба об’єднатися і багато працювати.

Якщо все буде добре, то Україна покаже світові справжній приклад того, як іти до свободи.

А щодо Росії, то думаю, що треба проявити терпіння.

Ви бачите, які внутрішні процеси зараз у Росії відбуваються. Якщо Кремль не змінить курс, то Росію чекають великі внутрішні проблеми.

А ми усі разом маємо все зробити, що від нас залежить, щоб повернути Донбас і Крим.

Треба визначати конкретні завдання і поступово реалізовувати їх.

Як кажуть – неможливо з’їсти цілу ковбасу, її треба порізати на шматочки і поступово їсти.

Зараз Росія не хоче, щоб Україна відбулася як успішна держава, але я б хотіла, щоб ми і наші діти змогли жити на планеті, де Україна і Росія поважатимуть і підтримуватимуть одна одну.

Про новий уряд

Я не можу робити публічні поради урядові України, я не можу говорити від імені США.

До того ж, я поки недостатньо знаю, що робить український уряд.

Але від себе особисто можу сказати, що я маю велику надію, що новий уряд розуміє, які великі сподівання на нього покладені.

Немає значення, скільки людині років – 30 чи 65, має значення тільки драйв, енергія і наполегливість

І не треба бути ейджистами і казати, що вони дуже молоді. Немає значення, скільки людині років – 30 чи 65, має значення тільки велике бажання чесно працювати, постійно вчитися і вдосконалюватися, щоб здійснити задумане.

Має значення драйв, енергія і наполегливість.

Новий президент і уряд кажуть, що готові так працювати. Вони оголосили про свій високий рівень амбіцій – бажання оновити судову систему, очистити від корупції, провести реформу щодо продажу землі.

Щодо Донбасу, то я думаю, що це правильний хід думок – робити так, щоб люди на непідконтрольній території Донбасу не відчували себе ізольованими від України.

Про баланс між роботою і особистим життям

Це важкий шлях – напружено працювати і намагатися жити гармонійним особистим життям, мати родину і піклуватися про дітей. Це однаково стосується і чоловіків, і жінок.

Це важка щоденна боротьба – утримувати баланс між роботою і сім’єю.

Адже треба вести постійний діалог із самим собою, і зі своїм партнером.

Мені, звісно, пощастило, я одружилася із правильним хлопцем. Він мій найкращий друг, він мене завжди підтримує. Він приїздив туди, де я повинна була працювати. Він готує, а я – ні. І при цьому він теж багато працює і робить надзвичайно важливу справу.

Був час, коли я менше працювала, а він більше, і навпаки.

Щоб тримати цей баланс, окрім іншого, треба ще озвучувати свої потреби керівництву, щоб вони розуміли, що для вас важлива і робота, і сім’я.

Треба бути вимогливими до своїх «босів», щоб вони давали вам простір для розвитку.

Якщо ви хочете бути щасливими, ви повинні мати хорошу роботу і хороше життя. І треба тримати баланс

Якщо ви хочете бути щасливими, ви повинні мати хорошу роботу і хороше життя. І тут завжди буде конфлікт, але намагання досягнути балансу виступає потужною рушійною силою. Ви можете мати і добру роботу, і любов, але це потребує дуже великих зусиль.

На 15-му році кар’єри мені запропонували посаду посла. Це було нечувано і для жінки, і для чоловіка. Я запитала свого чоловіка: ти поїдеш зі мною в одну далеку країну «Х»? На що він мені відповів: «Ні».

Керівництво мені сказало, що якщо я відмовлюся, то можу більше ніколи не отримати жодної посади. Але я відмовилася – і через 4 роки стала послом у НАТО.

Я не раз ризикувала, я була готова до викликів і брала на себе відповідальність. Я дипломат, але я і мати.

У 1996 році народилася моя дочка. Я годувала її грудьми і одночасно брала участь у переговорах. Я брала дочку з собою і кожні три години годувала її, завчасно повідомивши моє керівництво, що маю необхідність це робити.

Я літала з Мадлен Олбрайт у Косово. А я в цей час годувала свого сина грудьми. Був переліт, і мої груди були готові «вибухнути». Я попросила півгодини для себе.

Коли мої діти були дуже малі, то я після трьох років постійних відряджень попросила для себе більш спокійний графік роботи, щоб я могла більше побути з дітьми.

Звісно, що напружена праця відбивалася на моєму особистому житті. Я не була поруч із рідними стільки, як хотіла, інколи я пропускала дні народження, я не займалася спортом і ще багато чого не робила через брак часу. Але я завжди боролася за те, щоб тримати баланс між роботою і родиною.

Діти – це теж великий виклик, бо коли ми їх виховуємо, то маємо розуміти, що ми маємо справу із новим поколінням. Ми маємо поважати їх.

І ми маємо вчити їх, що «безкоштовних обідів не буває», що для успіху треба багато працювати.

Ми повинні навчати наших дітей справжніх цінностей і відповідальності.

Про гендерні права і жінок у політиці

Це прекрасно, коли є гендерна рівність. Жінки у США, і чоловіки, які їх підтримували, за це боролися.

Я дуже рада бачити в Україні жінок у політиці, жінок, які працюють в уряді

Я знаю у США чоловіків, які керують мільйонними бізнесами і при цьому міняють своїм дітям підгузки. Це результат боротьби за свою рівність у правах чоловіків і жінок. Це бажання мати гармонійне партнерство. Це бажання вести діалог і домовлятися.

І я пишаюся українськими жінками. Вони так багато можуть.

Я дуже рада бачити в Україні жінок у політиці, жінок, які працюють в уряді, жінок, які беруть участь у перемовах найвищого рівня.

У парламенті зараз до 20% жінок, і є чоловіки, які підтримують такі зміни. Тобто у вас є дуже хороші шанси просуватися далі в питаннях гендерної рівності.