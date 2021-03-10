«Монопольні кола» проводять кампанію дезінформації проти реформ в Україні та її курсу на Захід – Квін

Впливові «монопольні кола» проводять широку кампанію дезінформації, спрямовану на дискредитацію реформ в Україні та її курсу на Захід, заявила під час виступу на Київському безпековому форумі 10 березня тимчасова повірена Сполучених Штатів Америки в Україні Крістіна Квін.

«Ми стали свідками наполегливої протидії з боку впливових монопольних кіл, які прагнуть підірвати незалежність та ефективність антикорупційної інфраструктури України, намагаючись уникнути відповідальності за свою корупційну поведінку… Ці впливові монопольні кола також проводять широку кампанію дезінформації, спрямовану на дискредитацію реформ в Україні та її курсу на Захід», – сказала Квін. Що це за кола, вона не уточнила.

За її словами, нове керівництво у Вашингтоні активно підтримує Україну.

«Ми й надалі співпрацюватимемо з Україною, щоб просувати вперед її євроатлантичні прагнення і будувати заможне майбутнє для всіх українців. Наше партнерство включає конкретну підтримку в просуванні реформ верховенства права та економічне зростання в країні, а також її боротьбу проти російської агресії в усіх формах», – зазначила тимчасова повірена США в Україні.

Квін додала, що США продовжать роботу з Україною за всім спектром інтересів.

На Київському безпековому форумі також презентували спільне звернення українських і американських політиків, дипломатів та експертів до урядів обох держав із закликом захистити Україну від російської агресії, працювати над відновленням територіальної цілісності і звільненням Донбасу та Криму і набуттям Україною членства в НАТО.

«Членство України в НАТО зміцнить Північноатлантичний альянс, сприятиме історичному об’єднанню Європи і створить передумови для трансформації відносин із Росією», – мовиться у тексті звернення, яке було опубліковане 10 березня під час спеціальної події Київського безпекового форуму.

Автори звернення під назвою «12 пунктів для зміцнення стратегічного партнерства Сполучених Штатів Америки та України», вважають, що прихід президента США Джозефа Байдена та нової американської адміністрації відкриває можливість для поглиблення стратегічного партнерства. Також вони зауважують, що президент України Володимир Зеленський та українська влада «ясно заявили про зацікавленість і відданість тісним відносинам із Сполученими Штатами, президентом Байденом та його новою адміністрацією».

Серед 12 пунктів говориться і про консультації щодо зупинення «Північого потоку-2», і про спільні дії для боротьби з кібернетичними загрозами.

США 5 березня запровадили санкції проти українського олігарха та колишнього чиновника Ігоря Коломойського за «причетність до значної корупції». Санкції запровадили за дії, вчинені Коломойським, коли той працював головою Дніпропетровської ОДА. Сам Коломойський ще не коментував запровадження санкцій проти нього.