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05 березня 2021, Київ 16:39
Новини | Політика

США запроваджують санкції проти Коломойського через «причетність до корупції»

Ентоні Блінкен анонсував запровадження санкцій проти Коломойського, та членів його сім’ї

Сполучені Штати вносять у санкційний список українського олігарха та колишнього державного діяча Ігоря Коломойського за «причетність до значної корупції». Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.

«У своїй офіційній якості очільника Дніпропетровської області України з 2014-го по 2015 рік Коломойський був причетний до корупційних дій, які підірвали верховенство закону і віру української громадськості в демократичні інститути свого уряду і суспільні процеси, в тому числі використовуючи свій політичний вплив і офіційну владу для особистої вигоди», – цитує Блінкена Держдепартамент.

Держсекретар наголосив, що хоч санкції запроваджено за дії, вчинені Коломойським під час перебування на посаді глави ОДА, він стурбований і нинішніми зусиллями Коломойського, спрямованими на «підрив демократичних процесів та інститутів в Україні, які представляють серйозну загрозу для її майбутнього».

Крім Коломойського, санкції зачеплять і його родину: дружину Ірину та дітей – Анжеліку та Ізраїля Цві. За словами Блінкена, санкції «позбавляють Ігоря Коломойського і кожного з його найближчих родичів права на в’їзд до США».

«Це підтверджує відданість США підтримці політичних, економічних реформ і реформ у сфері правосуддя, які є ключовими на євроатлантичному шляху України. Сполучені Штати продовжують підтримувати всіх українців, чия робота сприяє просуванню реформ. Департамент продовжить використовувати подібні органи для притягнення до відповідальності корупціонерів в цьому регіоні і в усьому світі», – наголосив державний секретар.

Ігор Коломойський наразі не коментував запровадження санкцій проти нього.

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