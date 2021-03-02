Financial Times: Зеленський кинув виклик олігархам, щоб догодити Байдену

Рішення Ради національної безпеки і оборони України накласти санкції проти Віктора Медведчука та його соратників частково є спробою президента Володимира Зеленського здобути прихильність адміністрації нового президента США Джо Байдена, повідомляє Financial Times.

2 лютого Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» Тараса Козака, а також телеканалів «112 Україна», NewsOne та ZIK за поширення російської «дезінформації». Козак є юридичним власником цих каналів, але, на думку міжнародних спостерігачів, їх фактично контролював його соратник Віктор Медведчук.

Це величезний ризик і дуже сміливий крок… Мова йде про дуже могутніх людей

20 лютого Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО про санкції проти самого Медведчука, його дружини Оксани Марченко, та ще 6 фізичних і 19 юридичних осіб, що зокрема передбачають блокування їхніх активів.

На думку радників президента та аналітиків, цей напад на Медведчука, кума президента Росії Володимира Путіна, став найважливішою зміною політики Зеленського з моменту його інавгурації у 2019 році, пише Financial Times.

«Це величезний ризик і дуже сміливий крок… Мова йде про дуже могутніх людей, – сказав Financial Times Міхеїл Саакашвілі, колишній президент Грузії й теперішній радник Зеленського. – Люди очікували результатів від Зеленського… Якщо ви хочете змінити правила гри, потрібно йти проти них [олігархів]».

Далі буде, повірте – далі буде…

Санкції проти Медведчука та пов’язаних із ним телеканалів дають українцям надії щодо ще більших заходів проти олігархів, пише Financial Times. У РНБО натякають, що і справді готують більше санкцій.

«Далі буде, повірте – далі буде… Далі будуть офшори, далі буде власність. Далі буде все, що поцупили з 1991 року в українського народу, буде повернуте народу», – заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі одного з політичних ток-шоу після оголошення санкцій проти Медведчука.

До запровадження цих санкцій, Зеленський не робив рішучих дій у боротьбі з олігархами, хоч його й обрали за обіцянки «зламати систему» захоплення держави купкою олігархів, пише Financial Times.

Зокрема, уряд Зеленського не послухався вимог Міжнародного валютного фонду про відкриття кримінальних проваджень проти олігарха Ігоря Коломойського в справі «Приватбанку». Financial Times називає її «одним із найбільших банківських шахрайств у Європі».

Під час націоналізації «Приватбанку» в 2016 році, Україна витратила понад 7 відсотків суми ВВП на його докапіталізацію після того, як регулятори виявили на рахунках банку нестачу в понад 155 мільярдів гривень (5,5 мільярдів доларів США). Колишніх власників банку Коломойського та його бізнес-партнера Геннадія Боголюбова звинувачують у завданні цих збитків шляхом виведення коштів через офшорні компанії.

Коломойський та його телеканали підтримали передвиборчу кампанію Зеленського. Коломойський також контролює десятки депутатів Верховної Ради, які номінально належать до партії президента «Слуга народу», за інформацією Financial Times.

Проте 23 лютого Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру трьом колишнім найвищим посадовцям «Приватбанку». Це підвищило сподівання, що далі уряд Зеленського може взятися за Коломойського і його партнерів, пише Financial Times.

Сигнали з Вашингтону полягають у тому, що те, що раніше терпіли, більше терпіти не будуть

Ці дії також можуть сподобатися адміністрації Байдена, за інформацією видання. Федеральна служба безпеки США розслідує Коломойського за можливе відмивання коштів «Приватбанку» через комерційну та промислову власність. А Медведчук перебуває під американськими санкціями за підрив «безпеки, територіальної цілісності та демократичних інституцій України».

«В цьому випадку тиск США дуже допомагає… сигнали з Вашингтону полягають у тому, що те, що раніше терпіли, більше терпіти не будуть», – сказав Саакашвілі Financial Times.

Півтора року рішучих зусиль Зеленського спонукати Росію до вирішення проблеми війни не дали відчутного прогресу щодо миру

Зеленський раніше не боровся проти Медведчука «бо боявся зіпсувати» спроби встановлення миру з Росією, сказав Financial Times Олександр Данилюк, колишній міністр фінансів, який кілька місяців був секретарем РНБО у 2019 році.

«[Але] півтора року рішучих зусиль Зеленського спонукати Росію до вирішення проблеми війни не дали відчутного прогресу щодо миру, – сказав Адріан Каратницький, старший науковий співробітник американського неурядового аналітичного центру Atlantic Council. – Нападом на Медведчука і «п’яту колону» Росії, Зеленський бореться з явною загрозою національній безпеці, а також застосовує швидкий, відчутній засіб проти цієї загрози».

Зеленський зрозумів, що він був на межі втрати політичної влади, що його контроль – це лише ілюзія, тому він мав щось зробити

Партія Медведчука «ОПЗЖ» та лояльні до Коломойського депутати блокували реформи, важливі для багатомільярдної підтримки з боку МВФ, США та Європейського союзу. Вони також вплинули на рішення Конституційного суду, що загрожувало позбавити ключових інструментів антикорупційні органи та скасувати важливі економічні реформи.

«Зеленський зрозумів, що він був на межі втрати політичної влади, що його контроль – це лише ілюзія, тому він мав щось зробити», – сказав Financial Times Данилюк.

Часопис повідомляє, що зараз Зеленський просуває у Верховній Раді реформу української судової системи. Проте його партія «Слуга народу», яка має формальну більшість у парламенті, поки не змогла забезпечити достатньо голосів для підтримки таких реформ, пише видання.

«Зеленського обрали бо бачили в ньому політичного аутсайдера, – сказала Financial Times Марія Золкіна, аналітикиня фонду «Демократичні ініціативи». – Все, що він робить зараз, – це спроба повернути свій початковий образ, на якому він зможе побудувати свою кампанію для переобрання. Щоби мати якісь шанси, йому потрібні помітні справи, аби продемонструвати, що він бореться зі старою гвардією».

Я не впевнена, що президент готовий вести повномасштабну війну проти всіх олігархів

У коментарі Financial Times, виконавча директорка Центру протидії корупції Дарія Каленюк сказала, що дії Зеленського проти Медведчука були «величезним приємним сюрпризом».

«Проте я не впевнена, що президент готовий вести повномасштабну війну проти всіх олігархів. Для цього йому треба позбутися горезвісних людей у своїй команді й перезавантажити судову систему», – сказала Каленюк Financial Times та додала, що люди з конфліктами інтересів у його адміністрації підривають такі реформи.