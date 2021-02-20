Зламаний плюралізм:  як українські телеканали поширювали наративи російської пропаганди

(Рубрика «Точка зору»)

«Інтерньюз-Україна» і UkraineWorld.org

Заблоковані телеканали, пов'язані з Віктором Медведчуком, представляють себе як опозиційні. Під цим прикриттям вони постійно розповсюджували наративи російської пропаганди в Україні.

2 лютого Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів в дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування санкцій проти Тараса Козака, формального власника телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZIK(медіахолдинг «Новини»). Однак фактичним бенефіціаром цих телеканалів уже протягом кількох років був Віктор Медведчук, один з лідерів проросійської політичної партії «Опозиційна платформа – За життя».

За інформацією nv.ua , санкції проти Козака були запроваджені саме зараз, тому що українські спецслужби задокументували фінансування телеканалів «12 Україна», NewsOne і ZIK з ОРДЛО та Російської Федерації. Видання ZN.UA повідомило , що гроші, за рахунок яких фінансувалися телеканали, надходили з продажу кам’яного вугілля з окупованих територій Донбасу.

З моменту закриття журналісти заблокованих телеканалів і депутати від «Опозиційної платформи – За життя» почали говорити, що Президент Зеленський узурпував владу і нищить опозицію. Вони також кажуть, що Європа та Сполучені Штати відмовилися реагувати на таке грубе порушення свободи слова.

Діяльність пов’язаних з Росією телеканалів є питанням національної безпеки, а не лише свободи слова. Знайти баланс між свободою і безпекою, коли держава перебуває у стані війни, завжди складно. Українські медійні організації опублікували заяву , у якій стверджують, що «не можуть у країні, яка стала жертвою зовнішньої агресії, працювати інформаційні ресурси, які фінансово пов’язані з державою-агресором чи з людьми, які мають близькі стосунки з головним винуватцем нинішньої війни – російським президентом». В іншій заяві , ініційований Українським кризовим медіа-центром, ідеться про те, що «ці канали представляють інструменти зовнішніх операцій впливу, і, відповідно, представляють системну загрозу інформаційній безпеці України».

Усі три телеканали постійно повторювали прокремлівські дезінформаційні та маніпулятивні наративи. Мета цієї статті – надати приклади того, як меседжі, розповсюджувані російськими посадовцями та медіа, співзвучні з наративами, які транслювалися в ефірі телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZIK.

«Це не провина Росії, що Україна втратила Крим»

Російські політики/медіа:

Російський президент Володимир Путін у документальному фільмі «Крим. Шлях додому» заявив , що Росія була готова застосувати ядерну зброю для «захисту своїх людей у Криму» від «українських націоналістів». Путін стверджував: «Я розмовляв із [західними] колегами і сказав їм, що це [Крим] наша історична територія, там живуть російські люди, вони опинилися в небезпеці, ми не можемо їх кинути»;

у документальному фільмі «Крим. Шлях додому» , що Росія була готова застосувати ядерну зброю для «захисту своїх людей у Криму» від «українських націоналістів». Путін стверджував: «Я розмовляв із [західними] колегами і сказав їм, що це [Крим] наша історична територія, там живуть російські люди, вони опинилися в небезпеці, ми не можемо їх кинути»; Володимир Соловйов, ведучий на російському державному телеканалі «Россия-1» стверджував , що «США хотіли перетворити Крим на військову базу НАТО», тому Росія повинна була діяти та анексувати Крим.

Телеканали, контрольовані Медведчуком:

Анатолій Шарій, найбільш популярний український політичний блогер і лідер «Партії Шарія», заявив на телеканалі NewsOne, що в Криму завжди були проросійські настрої, але «вони [кримчани] стали серйозно говорити про відокремлення [від України] тоді, коли їх почали залякувати [під час Революції Гідності]»;

найбільш популярний український політичний блогер і лідер «Партії Шарія», на телеканалі NewsOne, що в Криму завжди були проросійські настрої, але «вони [кримчани] стали серйозно говорити про відокремлення [від України] тоді, коли їх почали залякувати [під час Революції Гідності]»; Олена Бондаренко, колишня депутатка від «Партії Регіонів», в ефірі телеканалу «12 Україна» заявила , що США використовували Крим, аби розіграти геополітичну комбінацію проти Росії: якщо Росія не забере Крим, це зроблять США; якщо Росія забере Крим, США введуть санкції. «Неймовірна схема, як загнати Російську Федерацію в дуже невигідні умови, використовуючи Україну», – стверджувала Бондаренко.

«​Україна перебуває під зовнішнім управлінням Заходу»

Російські політики/медіа:

Президент Росії Володимир Путін у своєму інтерв’ю для інформаційного агентства ТАСС заявляв, що США «взяли Україну під зовнішнє управління, але хочуть, щоб Україна існувала, зокрема за наші [російські] гроші»;

у своєму для інформаційного агентства ТАСС заявляв, що США «взяли Україну під зовнішнє управління, але хочуть, щоб Україна існувала, зокрема за наші [російські] гроші»; Володимир Жириновський, лідер Ліберально-демократичної партії Росії, заявив у своєму інтерв’ю з Влолодимиром Соловйовим, що «збройні сили ЛНР і ДНР [«Луганська народна республіка» і «Донецька народна республіка»] з допомогою Росії мають звільнити Україну від зовнішнього управління».

Телеканали, контрольовані Медведчуком:

Андрій Деркач , позафракційний депутат Верховної Ради, пов’язаний з російськими спецслужбами, заявив на телеканалі «112 Україна», що «міжнародна корупція і зовнішнє управління – це брати-близнюки, які створюють контекст, у якому живе Україна». Він стверджує, що «зовнішнє управління» було створене Вищим антикорупційним судом, НАБУ і наглядовими радами державних компаній, «які контролюються ззовні» для того, щоб «ефективно викачувати гроші [з України]»;

, позафракційний депутат Верховної Ради, з російськими спецслужбами, на телеканалі «112 Україна», що «міжнародна корупція і зовнішнє управління – це брати-близнюки, які створюють контекст, у якому живе Україна». Він стверджує, що «зовнішнє управління» було створене Вищим антикорупційним судом, НАБУ і наглядовими радами державних компаній, «які контролюються ззовні» для того, щоб «ефективно викачувати гроші [з України]»; Олександр Дубінський, блогер і депутат Верховної Ради, якого нещодавно виключили з фракції партії «Слуга народу» через санкції США проти нього, наголосив в ефірі «112 Україна», що «найбільша проблема України полягає у зовнішньому управлінні».

«Джордж Сорос має численних прислужників в Україні, так званих «соросят»

Російські політики/медіа:

Коментуючи звинувачення проти Росії у втручанні в американські вибори, Володимир Путін сказав , що Джордж Сорос «втручається скрізь», але це позиція приватної особи, а не офіційна позиція США;

, що Джордж Сорос «втручається скрізь», але це позиція приватної особи, а не офіційна позиція США; Український політичний коментатор Кирило Молчанов заявив у своєму інтерв’ю для російського порталу ukraina.ru, створеного російським державним інформаційним агентством «РИА-Новости»: «Міф про те, що Зеленський є нібито маріонеткою Колмойського, розвіявся дуже швидко. Насправді владу в державі утримують «соросята».

Телеканали, контрольовані Медведчуком:

28 лютого 2020 року телеканал ZIK запустив марафон під назвою «Тхне Соросом». 13 листопада 2020 року телеканал вирішив повторити цю подію. Новий “марафон” називався «Реванш соросятні». У промо-ролику «марафону» сказано, що «Джо Байден переміг, демократи повернулися, і соросята вже готують попкорн та шибениці: попкорн для себе, а шибениці для українців».

«марафону» сказано, що «Джо Байден переміг, демократи повернулися, і соросята вже готують попкорн та шибениці: попкорн для себе, а шибениці для українців». «​112 Україна», NewsOne і ZIK транслювали в прямому ефірі «мітинг проти зовнішнього управління» біля Посольства США в України, що був організований «Опозиційною платформою – За життя«». Під час акції протесту відбувся перформанс, на якому чоловік у масці з обличчям Джорджа Сороса тягав за собою жінку, одягнену в український національний костюм (уособлення України). Ілля Кива, депутат Верховної Ради від «Опозиційної платформи– За життя», звільнив дівчину і сказав: «Викинемо звідси цього Сороса». Цей перфоманс можна переглянути на відео.

«​Україна – це поле протистояння у війні між Росією і Заходом»

Російські політики/медіа:

Російський веб-сайт Anna-News написав , що Сполучені Штати мають план «Петля Анаконди» проти Росії. За інформацією поданій у статті, цей план передбачає подальшу дестабілізацію Донбасу, Нагорного Карабаху і Придністров’я. У матеріалі стверджується, що Збройні Сили України будуть активно застосовуватися під час спеціальних операцій проти Росії.

, що Сполучені Штати мають план «Петля Анаконди» проти Росії. За інформацією поданій у статті, цей план передбачає подальшу дестабілізацію Донбасу, Нагорного Карабаху і Придністров’я. У матеріалі стверджується, що Збройні Сили України будуть активно застосовуватися під час спеціальних операцій проти Росії. Олександр Ходаковський, засновник проросійського батальйону «Схід», який брав участь у бойових діях на Донбасі на стороні РФ, у коментарі для російського веб-сайту eadaily.com заявив , що «відносно України планомірно реалізовувалося глобальне завдання зробити її «анти-Росією» і зберегти джерело напруженості на кордоні з нашою державою (Росією)». «Америка далеко, вона не направить своїх солдат, але можна зробити українських солдат найманцями, солдатами Америки», – переконував Ходаковський.

Російські політики/медіа:

Вадим Рабінович , один з лідерів проросійської партії «Опозиційна платформа –​ За життя», заявив на телеканалі ZIK, що український уряд «хоче перетворити Україну в арену для битви між Заходом і Росією, щоб ми сиділи в підвалах та гинули під бомбами, тому що хтось там буде вирішувати свої питання з цими базами»;

, один з лідерів проросійської партії «Опозиційна платформа –​ За життя», на телеканалі ZIK, що український уряд «хоче перетворити Україну в арену для битви між Заходом і Росією, щоб ми сиділи в підвалах та гинули під бомбами, тому що хтось там буде вирішувати свої питання з цими базами»; Олександр Лазарєв, політолог, який часто коментує події на контрольованих Медведчуком телеканалах, стверджував в ефірі NewsOne, що США і НАТО розглядають Україну як «задній двір Російської Федерації», і вони «ніколи не приймуть нас [Україну] у свої ряди».

«Захід не допоможе Україні подолати пандемію коронавірусу; лише Росія може це зробити»

Російські політики/медіа:

Російський новинний веб-сайт RT писав , що «Україна повністю залишилася без вакцини, оскільки російський «Спутнік V» вони (Україна) використовувати не хочуть». «Захід не готовий надати їм свої препарати, оскільки пріоритетом для нього залишається вакцинація своїх громадян. При цьому занепалий стан науки та медицини не дозволяє Україні виготовляти власний препарат», – йдуться в статті.

, що «Україна повністю залишилася без вакцини, оскільки російський «Спутнік V» вони (Україна) використовувати не хочуть». «Захід не готовий надати їм свої препарати, оскільки пріоритетом для нього залишається вакцинація своїх громадян. При цьому занепалий стан науки та медицини не дозволяє Україні виготовляти власний препарат», – йдуться в статті. Олексій Якубін, український політичний коментатор, в інтерв’ю для ukraina.ru заявив , що Україна не буде використовувати російську вакцину через «інструкції з Вашингтона» та «інтереси фармацевтичних лобістів Big Pharma з розрахунком, що якщо тут не буде російської вакцини, то їхні вакцини будуть продаватися». Дивно, але цей меседж суперечить попередньому: якщо Україна залишиться без вакцини через те, що Захід не хоче постачати сюди свої препарати, то чому фармацевтичні лобісти хочуть не допустити в Україну «Спутнік V»? То вони хочуть постачати свою вакцину до України, чи ні?

Телеканали, контрольовані Медведчуком:

Вадим Рабінович , один з лідерів «»Опозиційної платформи – За життя», в ефірі телеканалу ZIK наголосив , що Віктор Медведчук домовився з росіянами про забезпечення України вакциною «Спутнік V» на пільгових умовах. «Але ми не будемо її брати, тому що Зеленському, Шмигалю і Степанову вона здається не патріотичною. Хай народ помирає, а вони будуть шукати іншу вакцину. Злочинці! Злочинці, які вбивають український народ», – заявив Рабінович.

, один з лідерів «»Опозиційної платформи – За життя», в ефірі телеканалу ZIK , що Віктор Медведчук домовився з росіянами про забезпечення України вакциною «Спутнік V» на пільгових умовах. «Але ми не будемо її брати, тому що Зеленському, Шмигалю і Степанову вона здається не патріотичною. Хай народ помирає, а вони будуть шукати іншу вакцину. Злочинці! Злочинці, які вбивають український народ», – заявив Рабінович. Михайло Чаплига, політичний коментатор і частий гість контрольованих Медведчуком телеканалів, наголосив в ефірі «112 Україна», що нічого не зможе врятувати Україну від коронавірусу, крім вакцинації. Чаплига стверджував, що український уряд повинен отримати вакцину якомога швидше, а Віктор Медведчук уже домовився з Росією про постачання вакцини в Україну на пільгових умовах. «Однак рішення щодо того, яку вакцину закуповувати ухвалюється не медиками чи економістами, а Посольством США і соросятами», – резюмував Чаплига.

Що далі?

Історія з блокуванням контрольованих Медведчуком телеканалів далеко не завершена. Детектор Медіа повідомляє , що керівництво медіахолдингу «Новини» вже планує запустити новий інформаційний телеканал, співвласниками якого будуть співробітники «112 Україна»​, NewsOne і ZIK. У цьому разі санкції до такого телеканалу не застосовуватимуться.

Після закриття «112 Україна»​, NewsOne і ZIK машиною проросійських та антизахідних наративів став телеканал «НАШ», який належить колишньому члену “Опозиційного блоку” і лідеру політичної партії «Наші» Євгену Мураєву. Його позиція дуже відображається на інформаційній політиці телеканалу. Проросійські та антизахідні наративи постійно лунають з вуст як самого Мураєва, так і численних політичних коментаторів зі сфери впливу Медведчука, які є частими гостями у студії телеканалу «​НАШ».

За даними агентства Vizeum Ukraine, «​НАШ» отримав найбільший приріст аудиторії після закриття контрольованих Медведчуком телеканалів. Будучи сьомому місці серед інформаційних каналів станом на 2 лютого, «НАШ» підскочив до другої позиції за один день, пропустивши вперед лише телеканал «Прямий», який нібито належить колишньому Президенту України Петру Порошенку.

Отже, найімовірніше проросійські лідери думок зосередяться на телеканалі «НАШ» для поширення своїх наративів. Найближчим часом закривати це медіа не збираються. Міністр культури України Олександр Ткаченко в інтерв’ю виданню Obozrevatel заявив , що правоохоронні органи не мають документів, які могли б обґрунтували застосування до каналу «НАШ»схожих санкцій, як до медіагрупи Козака-Медведчука. Українська аудиторія з проросійськими поглядами, найімовірніше, буде дивитися цей телеканал у майбутньому, принаймні, до тих пір, поки Медведчук не створить новий ресурс, який поверне його в український інформаційний простір.

Матеріал ГО «Інтерньюз-Україна» і UkraineWorld.org

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода