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02 березня 2021, Київ 19:47
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Президент України зробив щеплення від COVID-19, щоб заспокоїти скептиків

Президент України зробив щеплення від COVID-19, щоб заспокоїти скептиків
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Президент України зробив щеплення від COVID-19, щоб заспокоїти скептиків

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Президенту України Володимиру Зеленському зробили щеплення від коронавірусу 2 березня під час візиту на передову в зоні операції Об’єднаних сил на Донбасі, сподіваючись переконати скептиків у тому, що вакцина безпечна і ефективна.

Відстаючи від решти Європи, Україна тільки розпочала вакцинування, коли у лютому отримала першу партію з 500 000 доз вакцини AstraZeneca індійського виробництва, приділяючи першочергову увагу медичним працівникам та військовим. При цьому уряд змушений боротися зі скептицизмом щодо вакцинування, ще у січні були оприлюднені дані, що 47% населення наразі вагаються щодо вакцинації. Президент України Володимир Зеленський повідомив у твітері, що отримав першу дозу вакцини від коронавірусу. Він також закликав лідерів Євросоюзу відправляти вакцини в Україну та до інших країн-сусідів ЄС в знак солідарності та з міркувань «політики і геополітики». Влада України раніше ухвалила рішення про неможливість використання російської вакцини «Спутник V». В Україні зареєстровано за весь період 1,3 мільйона випадків захворювання на COVID-19, понад 26 тисяч людей померли. (Відео Reuters)

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