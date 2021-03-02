Президент України зробив щеплення від COVID-19, щоб заспокоїти скептиків

Відстаючи від решти Європи, Україна тільки розпочала вакцинування, коли у лютому отримала першу партію з 500 000 доз вакцини AstraZeneca індійського виробництва, приділяючи першочергову увагу медичним працівникам та військовим. При цьому уряд змушений боротися зі скептицизмом щодо вакцинування, ще у січні були оприлюднені дані, що 47% населення наразі вагаються щодо вакцинації. Президент України Володимир Зеленський повідомив у твітері, що отримав першу дозу вакцини від коронавірусу. Він також закликав лідерів Євросоюзу відправляти вакцини в Україну та до інших країн-сусідів ЄС в знак солідарності та з міркувань «політики і геополітики». Влада України раніше ухвалила рішення про неможливість використання російської вакцини «Спутник V». В Україні зареєстровано за весь період 1,3 мільйона випадків захворювання на COVID-19, понад 26 тисяч людей померли. (Відео Reuters)