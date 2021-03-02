Вакцинація: як отримати щеплення від COVID-19 в Україні?

Президент Володимир Зеленський та міністр охорони здоров’я Максим Степанов публічно щепилися індійською вакциною. Наразі це єдина вакцина, яка є в Україні і нею пропонують зробити щеплення спочатку представникам груп ризику. Потім вже вакцинуватися безплатно зможуть всі охочі – для цього вже запровадили чергу очікування, в яку може записатися будь хто кількома способами. Радіо Свобода розповідає про механізм, який діє станом на 2 березня.

Володимир Зеленський вирішив подати приклад і щепився вакциною індійського виробництва, яку розробляла компанія AstraZeneca.

«Отримав вакцину від COVID-19. Зробив це на передовій із нашими солдатами як верховний головнокомандувач», – написав президент у Твіттері.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов вакцинувався напередодні. Він також вніс корективи у план проведення вакцинації.

«Вакцина поставляється у багатодозових флаконах. І після відкриття його (флакона – ред.) вміст треба використати за шість годин. Тому коло осіб, які можуть їх використовувати, я вирішив розширити», – вказав міністр.

За його словами, залишками від вакцини можуть користуватись лідери думок, спортсмени, лідери релігійної спільноти.

Заявки на отримання щеплення від COVID-19 можуть залишати і всі охочі громадяни України, яким чином це зробити Радіо Свобода розпитало на гарячій лінії МОЗ.

Як отримати вакцину?

Можна стати в чергу через додаток «ДІЯ», а можна подзвонити на гарячу лінію: 0 800 60 20 19 або через сайт «Вакцинація від COVID-19».

З усіх охочих формується одна черга.

Під час запису треба буде зазначити сферу діяльності, обрати місце, в якому хочете вакцинуватися, а надалі очікувати повідомлення про запрошення на вакцинацію.

Коли запросять?

Спершу все одно вакцинують тих, хто у групі ризику. Є п’ять етапів розподілу вакцини за категоріями населення.

Тож точної інформації, коли зможуть щепити всіх охочих, які не входять до груп медпрацівники, мешканці інтернатів, літні люди, бійці ООС, військові, поліцейські, соціальні працівники – невідомі.

«Зараз ми ведемо запис лише в лист очікування. Якщо ви входити до 5-го (останнього – ред) етапу, це доросле населення країни, то можете просто зараз записатися у загальну чергу і коли почнеться ваш етап, з вами зв’яжуться. Точних дат, коли почнеться який етап немає, зараз лише перший і коли навіть почнеться другий – невідомо», – відповіли нам на гарячій лінії.

Чи можна обрати вакцину?

Ні. Якщо підійде ваша черга, то можливості обирати виробника вакцини не буде. Запропонують ту, яка буде в наявності на той момент.

Які зараз є вакцини?

Зараз в Україні лише одна вакцина Covishield (індійська назва вакцини Oxford/AstraZeneca).

На останніх етапах очікується: Sinovac Biotech, Pfizer-BioNTech, Novavax

Вакцина від COVID-19 безкоштовна?

Так, але для цього треба зареєструватися в Реєстрі пацієнтів ЕСОЗ (Електронної служби охорони здоров’я)

Ви вже зареєстровані, якщо:

– маєте укладену декларацію з лікарем, який надає первинну медичну допомогу;

– отримуєте ліки за програмою «Доступні ліки»;

– отримували електронне направлення в лікаря.

Декларація із лікарем для отримання безплатної вакцини не обов’язкова. Внести дані в Реєстр пацієнтів ЕСОЗ може будь-який лікар, про це йдеться на сайті, присвяченому перебігу вакцинації від COVID-19 в Україні.

У перший день у чергу на вакцинацію записалися більш ніж 44 тисячі людей. Про це на брифінгу заявив очільник МОЗ Максим Степанов.

Станом на 2 березня в Україні отримали вакцину 4 905 осіб по одній дозі.

У Міністерстві планують наростити темпи вакцинації до 10-11 тисяч на день до кінця першого тижня березня.