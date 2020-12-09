Дезінфектори та мило на Банковій: під ОП вимагали звільнення Татарова – фоторепортаж

Увечері 9 грудня кілька десятків людей зібралися під стінами Офісу президента України. Учасники акції принесли плакати з написами «Корупція вбиває», «Stop corruption», а також мило та дезінфектори. У такий спосіб мітингарі закликали президента України Володимира Зеленського очистити Банкову від корупціонерів. Окрім того, учасники акції передали звернення з вимогою звільнити Олега Татарова й інших осіб, які, за їхніми словами, фігурують у корупційних справах. За зверненням до мітингарів вийшов представник Офісу президента. По завершенню акції, учасники запалили фаєри.

Олег Татаров – колишній чиновник Міністерства внутрішніх справ. Він обіймав посаду заступника начальника Головного слідчого управління МВС під час подій Революції гідності.

Саме він опікувався питанням затримання учасників протесту і просуванням кримінальних справ проти них. Татаров також розповсюджував обвинувачення на адресу майданівців, до сьогодні не доведені, та висував їм ультиматуми.

На початку серпня президент Володимир Зеленський призначив заступником керівника Офісу президента України Олега Татарова, який відповідає за правоохоронний напрямок.



3 грудня 2020 року проєкт Bihus.Info оприлюднив матеріал, в якому йдеться про те, що компанія «Дейрінг Капітал», співвласником якої є тесть заступника голови Офісу президента Олега Татарова Олександр Павлушин, отримала від Київради землю під забудову одразу після призначення Татарова в ОП.



Сам Татаров на своїй сторінці у фейсбуці заявив, що інформація журналістів «є брехнею і продовженням політики дискредитації мене антидержавними силами».