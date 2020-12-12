Заступник Єрмака Татаров обіцяє позов проти голови НАБУ Ситника

Олег Татаров, заступник голови офісу президента Андрія Єрмака, заявив, що наступного тижня подать позов «про захист честі, гідності та ділової репутації» проти директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника.

«Кожен чиновник повинен відповідати за свої слова та дії», – написав він у своєму телеґрамі.

«Директор НАБУ Ситник вчора в черговий раз назвав моє прізвище разом з підозрюваними у скоєнні низки злочинів фігурантами будівельних скандалів. Пов’язую це зі своєю системною роботою для зміцнення незалежності в правоохоронних органах. Вимагаю від Ситника негайно спростувати недостовірну інформацію або публічно продемонструвати суспільству докази моєї причетності до протиправної діяльності», – додав Татаров.

Він також заявив, що наполягає на незалежній експертизі будь-яких електронних, відео чи аудіо даних, про які говорив Ситник як про такі, що доводять причетність Татарова до хабарництва.

Попереднього дня, 11 грудня, Ситник в інтерв’ю «Суспільному» телебаченню заявив. що НАБУ має в розпорядженні листування заступника Татарова з іншими фігурантами справи колишнього народного депутата і забудовника Максима Микитася, яку розслідує НАБУ. Але через зміну процесуальних прокурорів у справі Микитася Татарову не повідомили про підозру, і він наразі не має статусу у цьому провадженні, нагадав Ситник.

За словами Ситника, Татаров, який на час розслідуваних подій був юристом компанії «Укрбуд», яку пов’язують із Микитасем, «фактично разом із Микитасем давав хабаря» одному з керівників однієї експертної установи за внесення недостовірних даних до експертизи, призначеної поліцією у справі Микитася про заволодіння коштами Національної гвардії України.

Як стверджував 2 грудня головний редактор видання «Цензор.нет» Юрій Бутусов, того дня детективи НАБУ мали намір затримати Татарова, але не змогли провести ніяких слідчих дій, бо напередодні четверо прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, які вели цю справу, були відсторонені рішенням генерального прокурора Ірини Венедіктової. Вона відсторонила прокурорів САП і призначила процесуальним керівником у справі Татарова саму себе і виконувача обов’язків голови САП Максима Грищука, який раніше цією справою не займався, і таким чином операцію затримання Татарова було зірвано, заявляє Бутусов.

Того ж дня, 2 грудня, Національне антикорупційне бюро України теж заявило, що Офіс генерального прокурора перешкоджає притягненню винних до відповідальності.

«Ввечері 1 грудня 2020 року генеральний прокурор таємно, не ставлячи до відома самих процесуальних керівників, без вивчення матеріалів кримінального провадження, за відсутності будь-яких правових підстав, тобто всупереч вимогам КПК України, змінила процесуальних керівників у кримінальному провадженні за фактом надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 млн грн Національної гвардії України. Як результат, детективи НАБУ та прокурори САП не змогли у передбачені законом терміни здійснити заплановані слідчі і процесуальні дії, а саме – повідомити про підозру ще одному, вже третьому, ймовірному учасникові вказаного злочину – екстоппосадовцю державної компанії «Укрбуд», – заявили в НАБУ, не називаючи імені цього посадовця.

Перед тим, 28 листопада, Татаров в інтерв’ю виданню «Закон і бізнес» заявив, що Ситник «не має морального права очолювати антикорупційне відомство держави і повинен піти»; 29 листопада в офісі президента України заявили, що слова заступника керівника офісу президента Татарова щодо діяльності НАБУ є його особистою думкою і не відображають офіційної позиції голови держави.

Після цього Татаров, який заперечує свою причетність до будь-яких злочинів і стверджує, що НАБУ не збиралося затримувати його, тепер каже, що ці, за його словами, «чутки» – це помста Ситника за критичні зауваження щодо нього.

НАБУ розслідує справу, яка стосується можливої причетності Олега Татарова до фальсифікації експертизи у справі колишнього народного депутата Максима Микитася про можливі зловживання і розкрадання грошей на суму понад 81 мільйон гривень під час будівництва житла для Нацгвардії. Це будівництво вела компанія «Укрбуд», президентом якої був Микитась.