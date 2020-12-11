«Його це влаштовує» – Рябошапка про реакцію Зеленського на корупційний скандал за участю Татарова

Президент України Володимир Зеленський не може не знати деталі справи НАБУ, де фігурує заступник голови Офісу президента Олег Татаров, заявив у прямому ефірі Радіо Свобода колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка.

За його словами, президент добре знає деталі справи, усвідомлює мотиви поведінки генеральної прокурорки Ірини Венедіктової у цій ситуації, але, на думку Рябошапки, голова держави воліє «грати у свою гру» і зберігати мовчання.

«Президент продовжує грати у свою гру, він усе таки все життя був актором і ніяк не може вийти з цієї ролі, перебуваючи навіть на посаді президента. Він постійно грає і намагається створити картинку для нас, але в той же час його дії свідчать абсолютно про інше. Так було і під час виходу з так званої конституційної кризи, не було вжито ніяких дій для виходу з кризи. І тут так само: президент не може не володіти такою інформацією. Він володіє. Я думаю, від достатньо знає навіть про докази, які є в цьому провадженні , але він не робить нічого. Це означає, що його це влаштовує», – заявив Рябошапка.

НАБУ розслідує справу, яка стосується можливої причетності Олега Татарова до фальсифікації експертизи у справі колишнього народного депутата Максима Микитася. Можливі зловживання та розкрадання грошей під час будівництва житла для Нацгвардії антикорупційне бюро розслідує ще від 2017 року. Це будівництво вела компанія «Укрбуд», яку пов'язують із Микитасем. Татаров же працював в «Укрбуді» юристом, був його адвокатом та представляв інтереси компанії. Про це нагадали в НАБУ.

За інформацією українського журналіста Юрія Бутусова, детективи антикорупційного бюро мали намір затримати Татарова у середу, 2 грудня, о 10-й ранку. Втім, вони не змогли провести ніяких слідчих дій, оскільки напередодні четверо прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, які вели відповідну справу, були відсторонені рішенням генерального прокурора Ірини Венедіктової. Вона відсторонила прокурорів САП і призначила процесуальним керівником в справі Татарова себе і виконувача обов'язків глави САП Максима Грищука, який раніше цією справою не займався. Таким чином операцію із затримання Олега Татарова було зірвано, заявляє Юрій Бутусов.

«Це не перша така історія. Ми пам'ятаємо випадок, коли Офіс генерального прокурора намагався приховати від кримінальної відповідальності Бахматюка, потім було кілька історій пов'язаних з народними депутатами від «Слуги народу» і тепер чиновник фісу президента. Той алгоритм дій який вчиняє генеральний прокурор є однозначним. Якщо генеральний прокурор міняє вночі групу генеральних процесуальних керівників у цьому провадженні, то тут може бути лише одна мета і президент це теж бачить», – сказав Рябошапка в прямому ефірі Радіо Свобода.

За даними джерел видання «Цензор.нет», напередодні запланованої операції НАБУ (1 грудня 2020 року) президент Володимир Зеленський провів в ОП нараду щодо цієї справи, де вирішили захищати Олега Татарова через те, що антикорупційне бюро нібито не має достатніх доказів. При тому, що Вищий антикорупційний суд визнав обвинувачення на адресу Татарова достатніми, зауважує головний редактор «Цензор.нет».

В Офісі президента заперечують, що радилися, як рятувати заступника голови ОП Татарова від детективів НАБУ. Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив у коментарі LIGA.net, що президент України Володимир Зеленський не втручається в роботу Офісу генерального прокурора. За його словами, президент та Офіс президента сповідують «принцип невтручання в справи правоохоронних, антикорупційних органів» та «підтримають будь-які прозорі розслідування, засновані на доведених фактах».

Подоляк назвав «вигадкою» інформацію про нараду у президента, на якій Зеленський нібито доручив захищати Татарова.

Сам Олег Татаров запевняє, що його і не збиралися затримувати. Попри те, що його ім’я фігурувало у судових матеріалах, Татаров наполягає, що його «причетність до злочинів» є чутками, які «розповсюджує оточення глави НАБУ». Він це пов’язує зі «своєю публічно озвученою позицією» щодо НАБУ.