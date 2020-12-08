Офіс Венедіктової пояснив, чому не підписав клопотання про екстрадицію Бахматюка

В Офісі Генерального прокурора пояснили наявністю «процесуальних порушень» відмову Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) в підписанні клопотання про екстрадицію з Австрії в Україну колишнього власника «VAB Банку» Олега Бахматюка. Про це йдеться у відповіді ОГП на запит Радіо Свобода.

«Повідомляємо, що рішення прийнято наприкінці листопада 2020 року у зв’язку з порушенням норм національного та міжнародного законодавства під час прийняття органом досудового розслідування процесуального рішення у кримінальному провадженні, на підставі якого підозрюваного мали б позбавити волі», – ідеться у відповіді офісу.

«Після усунення Національним антикорупційним бюро України процесуальних порушень в матеріалах екстрадиційного запиту, Офіс Генерального прокурора готовий направити їх в порядку встановленому чинним національним та міжнародним законодавством до компетентних органів іноземної держави для затримання особи та її подальшої екстрадиції в Україну», – додають в Офісі Генерального прокурора.

Департамент міжнародного поліцейського співробітництва Нацполіції України також повідомив НАБУ про відсутність підстав для коректного та правомірного використання системи Інтерполу, Європолу та інших схожих інструментів із метою розшуку бізнесмена Олега Бахматюка, оскільки місце його проживання відомо. Про це 7 грудня з посиланням на «джерело, ознайомлене з перебігом розслідування справи «VAB Банку», повідомило агентство «Інтерфакс-Україна».

НАБУ підозрює колишнього бенефіціарного власника «VAB Банку» Олега Бахматюка нібито в змові з колишнім першим заступником голови Нацбанку Олександром Писаруком для виведення у 2014 році 1,2 мільярда гривень рефінансування з цього комерційного банку.

Наприкінці листопада 2019 року Міністерство внутрішніх справ України за заявою НАБУ оголосило в розшук у цій справі Бахматюка та його сестру Наталію Василюк. Бахматюк неодноразово заявляв, що перебуває у Відні і готовий брати участь в усіх процесуальних діях.