Апеляція ВАКС скасувала закриття справи Бахматюка – САП

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила скаргу прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і скасувала закриття кримінального провадження проти колишнього власника «VAB Банку» Олега Бахматюка, повідомила пресслужба САП.

Бахматюк є підозрюваним у справі про заволодіння 1,2 мільярда гривень рефінансування Нацбанку України «VAB Банком».

«Таким чином колегія суддів апеляційної інстанції скасувала рішення Печерського районного суду Києва, яке зобов’язувало Офіс генерального прокурора закрити вказану справу. Зауважимо, що засідання з розгляду апеляційної скарги прокурора тривало 2(!) дні», – повідомили у САП.

За даними прокуратури, під час судового засідання колегія суддів розглянула понад 20 клопотань від семи адвокатів, які представляли інтереси власника банку, зокрема щодо повернення скарги прокурору, щодо відводу суддів і прокурора, щодо відкладення розгляду і щодо відмови розгляду скарги в цілому.

У САП наголосили, що рішення Апеляційної палати ВАКС є остаточним й оскарженню не підлягає.

26 червня генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що Офіс генерального прокурора закрив провадження проти Олега Бахматюка через рішення Печерського районного суду.

Наприкінці минулого року Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук підприємця і колишнього власника «VAB банку» Олега Бахматюка. Датою його зникнення на сайті МВС у розділі про осіб, що перебувають у розшуку, вказано 21 листопада 2019 року.

13 листопада НАБУ повідомило, що оголосило про підозру Бахматюку в провадженні про заволодіння 1,2 мільярда гривень стабілізаційного кредиту.

За даними слідства, у жовтні 2014 року «VAB Банк» звернувся до НБУ з клопотанням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна. Нацбанк погодився, хоча фінустанова не надала всі необхідні документи. У прокуратурі стверджують, що вартість нерухомості, переданої в заставу НБУ, була завищена майже у 25 разів.

Через місяць банк визнали неплатоспроможним, ще пізніше – його ліквідували.

Колишній власник «VAB Банку» та голова ради директорів «Укрлендфармінг» Олег Бахматюк звернувся до президента України Володимира Зеленського із закликом «зупинити призначення винних без жодного права на захист». Бахматюк підтвердив, що перебуває за кордоном і готовий до співпраці з слідством.