НАБУ «стурбоване» рішенням Офісу генпрокурора щодо справи Бахматюка

Національне антикорупційне бюро висловило стурбованість рішенням Офісу генерального прокурора, яке «може призвести до закриття справи» щодо «VAB Банку», йдеться в заяві НАБУ.

У Бюро стверджують, що рішення Печерського районного суду, на яке посилається генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, наразі не набуло законної сили.

«НАБУ та САП подали 15 червня 2020 року апеляційну скаргу на рішення Печерського райсуду. Апеляційне провадження відкрито. Засідання призначили на 17 та 19 червня. Однак через те, що Печерський районний суд Києва не надіслав вчасно матеріали справи, засідання в апеляційній інстанції не відбулося – його перенесли на 20 липня», – йдеться в повідомленні.

Бюро, за власним твердженням, має «переконливі докази причетності підозрюваних» у справі про «VAB Банк», в тому числі Олега Бахматюка та ще дев’ятьох людей.

«З лютого 2019 року, відколи підготовлено проєкти повідомлень про підозру, НАБУ та САП знаходяться під постійним тиском, здійснюючи це розслідування, а зацікавлені особи не припиняли спроби у різний спосіб домогтися його припинення. І ось тоді, коли розслідування вийшло на завершальну стадію, його змушують припинити. Це означитиме, що 10 підозрюваних у вчиненні тяжкого злочину можуть уникнути покарання, а збитки, завдані державі (а це 1 млрд 200 млн грн) – ніколи не будуть відшкодовані», – побоюються в антикорупційному органі.

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Раніше 26 червня генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що Офіс генерального прокурора закрив провадження проти Олега Бахматюка через рішення Печерського районного суду.

13 листопада НАБУ повідомило, що оголосило про підозру Бахматюку в провадженні про заволодіння 1,2 мільярда гривень стабілізаційного кредиту.

За даними слідства, у жовтні 2014 року «VAB Банк» звернувся до НБУ з клопотанням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна. Нацбанк погодився, хоча фінустанова не надала всі необхідні документи. У прокуратурі стверджують, що вартість нерухомості, переданої в заставу НБУ, була завищена майже у 25 разів.

Через місяць банк визнали неплатоспроможним, ще пізніше – його ліквідували.