Ексміністру інфраструктури Омеляну повідомлено про підозру – НАБУ

Ексміністру інфраструктури України 19 червня повідомлено про підозру у вчиненні «незаконних дій», через які державний бюджет недоотримав 30,5 мільйона гривень, повідомила у п’ятницю пресслужба Національного антикорупційного бюро.

«Дії екстоппосадовця кваліфіковано за ч. 2 ст. 211 Кримінального кодексу України («Видання службовою особою нормативно-правового акту, що зменшує надходження бюджету всупереч закону, якщо предметом таких дій були бюджетні кошти в особливо великих розмірах»). Слідство встановило, що колишній міністр у грудні 2017 року видав наказ про зменшення усіх портових зборів (крім маякового) на 20%. Водночас, один із цих зборів – адміністративний – є дохідною частиною державного бюджету. Тож змінити його розмір могла лише Верховна Рада, а не міністр», – повідомили в НАБУ.

У відомстві стверджують, що рішення експосадовця про зменшення портового (адміністративного) збору призвело до ненадходження до бюджету у 2018 році 30,4 мільйона гривень.

У фейсбуці ексміністр інфраструктури Володимир Омелян підтвердив, що йдеться про вручену йому підозру.

«Зниження тарифу здійснювалося для збільшення товаро/вантажопотоку. Завдяки цьому зниженню морська галузь продемонструвала у 2018-19 роках ріст більше, аніж на 20%, і росте досі, незважаючи на кризу... Незважаючи на те, що мене було запрошено на допит у якості свідка, детектив НАБУ намагається вручити мені підозру, що зменшення портових тарифів і зборів призвело до скорочення доходів державного бюджету і я (хоча це було колегіальне рішення Кабміну) завдав збитків державі. Це, безумовно, прецедент і тепер будь-який уряд, який полегшує тиск на бізнес, займається дерегуляцією, скорочує ЄСВ, зменшує інші податки, може бути звинуваченим у шкідництві. Шкода, що НАБУ на очах перетворюється на ДБР-2», – повідомив Омелян.

Володимир Омелян був міністром інфраструктури України в період 2016-2019 років.