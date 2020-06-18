САП досі готує нове звернення у ВАКС щодо Клименка, якому місяць тому скасували заочний арешт

Спеціалізована антикорупційна прокуратура досі збирає документи для повторного звернення до Вищого антикорупційного суду, який місяць тому скасував заочний арешт колишнього міністра доходів і зборів часів президента Віктора Януковича – Олександра Клименка. Про це Радіо Свобода повідомили у пресслужбі САП.

«Процес триває, робимо все ґрунтовно, поспішати там не варто», – сказала речниця САП Ольга Постолюк.

За її словами, закон не передбачає якихось визначених термінів для повторного звернення до ВАКС.

Про те, що Вищий антикорупційний суд скасував рішення про заочний арешт колишнього міністра уряду Миколи Азарова, Радіо Свобода 18 травня повідомила речниця суду Олеся Чемерис.

Пізніше у ВАКС пояснили своє рішення тим, що Клименко не вважається оголошеним у міжнародний розшук.

У САП 21 травня повідомили Радіо Свобода, що вивчають рішення суду і готуватимуть повторне звернення.

У серпні 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду задовольнив клопотання прокурора й обрав колишньому міністру доходів і зборів Олександрові Клименку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою заочно.

За даними тодішньої Генпрокуратури, досудове розслідування щодо Клименка завершили в квітні 2017 року. Його підозрюють в участі у створенні злочинної організації, фіктивному підприємництві, привласненні майна через службове становище, службовому підробленні. Колишньому посадовцю інкримінують заволодіння коштами державного бюджету на 3,1 мільярда гривень.

Олександр Клименко був міністром доходів та зборів в уряді Миколи Азарова з 2012 по 2014 рік. Після Революції гідності втік з України.