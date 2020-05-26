НАБУ заявляє, що запобігло зняттю арешту з рахунків компаній родичів Клименка в Ліхтенштейні

Детективи Національного антикорупційного бюро запобігли зняттю заборони на розпорядження рахунками компаній близьких родичів колишнього міністра доходів і зборів України часів президентства Віктора Януковича, повідомляє пресслужба НАБУ.

«Детективи НАБУ надали компетентним органам Князівства Ліхтенштейн інформацію, необхідну для продовження заборони на розпорядження рахунками компаній близьких родичів міністра доходів і зборів України часів президентства Януковича. Рахунки арештовані у межах справи за підозрою колишнього топпосадовця у завданні понад 3 млрд грн збитків державі», – йдеться в повідомленні.

У НАБУ вказують, що, за даними іноземних колег, на арештованих рахунках компаній є понад 14 мільйонів доларів. Заборона на розпорядження ними діє з 2017 року і продовжується щороку на підставі інформації від органу слідства, додали в НАБУ.

«У роботі детективів також перебуває кримінальне провадження, в якому ексміністр підозрюється у завданні понад 100 млрд грн збитків державі», – йдеться в повідомленні.

У НАБУ не наводять прізвище ексміністра, але в згаданий період ним був Олександр Клименко.

Цього місяця Вищий антикорупційний суд скасував рішення про заочний арешт Клименка.

Пізніше у ВАКС пояснили своє рішення тим, що Клименко не вважається оголошеним у міжнародний розшук.

У серпні 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду задовольнив клопотання прокурора й обрав колишньому міністру доходів і зборів Олександрові Клименку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою заочно.

За даними тодішньої Генпрокуратури, досудове розслідування щодо Клименка завершили в квітні 2017 року. Його підозрюють в участі у створенні злочинної організації, фіктивному підприємництві, привласненні майна через службове становище, службовому підробленні. Колишньому посадовцю інкримінують заволодіння коштами державного бюджету на 3,1 мільярда гривень.

Олександр Клименко був міністром доходів та зборів в уряді Миколи Азарова з 2012 по 2014 рік. Після Революції гідності втік з України.