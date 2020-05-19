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19 травня 2020, Київ 15:25
Новини | Політика

Антикорупційний суд пояснив, чому скасував заочний арешт колишнього міністра часів Януковича

Ексміністр доходів та зборів Олександр Клименко покинув Україну після Революції гідності

Вищий антикорупційний суд скасував заочний арешт колишнього міністра доходів та зборів Олександра Клименка через те, що він не вважається оголошеним у міжнародний розшук.

Суддя-спікер Апеляційної палати ВАКС Інна Калугіна наголосила, що згідно з вимогами закону обрання судом запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за відсутності особи можливе лише за обов’язкової наявності одночасно таких передумов як набуття цією особою статусу підозрюваного та оголошення її в міжнародний розшук.

«Колегія суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду погодилась із висновком слідчої судді про те, що особа набула статусу підозрюваного у кримінальному провадженні. Разом з тим, суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що суд першої інстанції зробив помилковий висновок про те, що підозрюваний у кримінальному провадженні вважається таким, що оголошений в міжнародний розшук», – заявила Калугіна.

При цьому 10 червня 2019 року прокурор військової прокуратури дійсно оголосив міжнародний розшук підозрюваного.

«Проте стороною обвинувачення не долучено жодних доказів, які б свідчили про вчинення органом досудового розслідування будь-яких дій, направлених на реалізацію відповідної постанови, зокрема доказів внесення відомостей про оголошення особи в міжнародний розшук до ЄРДР та надіслання запиту про оголошення розшуку до Національного центрального бюро Інтерполу в Україні», – пояснила Калугіна.

Вона зазначила, що сторона обвинувачення може звернутися до суду із повторним клопотанням про арешт підозрюваного.

У серпні 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду задовольнив клопотання прокурора й обрав колишньому міністру доходів і зборів Олександрові Клименку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою заочно. 18 травня 2020 року в Антикорупційному суді повідомили Радіо Свобода, що арешт скасували.

За даними тодішньої Генпрокуратури, досудове розслідування щодо Клименка завершили в квітні 2017 року. Його підозрюють в участі у створенні злочинної організації, фіктивному підприємництві, привласненні майна через службове становище, службовому підробленні. Колишньому посадовцю інкримінують заволодіння коштами державного бюджету на 3,1 мільярда гривень.

Олександр Клименко був міністром доходів та зборів в уряді Миколи Азарова з 2012 по 2014 рік. Після Революції гідності втік з України.

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