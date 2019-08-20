Суд заочно взяв під варту ексміністра Клименка

Слідчий суддя Печерського районного суду задовольнив клопотання прокурора та обрав колишньому міністру доходів і зборів Олександр Клименку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою заочно. Про це 20 серпня повідомила Генеральна прокуратура.

«Головною військовою прокуратурою неодноразово подавались до суду клопотання про обрання стосовно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і 19 серпня 2019 року слідчим суддею Печерського районного суду Києва задоволено клопотання прокурора та обрано підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», – йдеться в повідомленні.

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В ГПУ нагадали, що досудове розслідування щодо Клименка завершили в квітні 2017 року. Його підозрюють в участі у створенні злочинної організації, фіктивному підприємництві, привласненні майна через службове становище, службовому підробленні.

«Розслідуванням встановлено, що колишній Міністр доходів і зборів України у період 2012-2013 років, перебуваючи у складі очолюваної (експрезидентом України – ред.) Віктором Януковичем злочинної організації, діючи з корисливих мотивів, шляхом реалізації розробленого злочинного плану та злочинної схеми заволодів коштами державного бюджету України на загальну суму 3,1 млрд грн, тобто в особливо великому розмірі, шляхом незаконного відшкодування з Державного бюджету України ПДВ на рахунки трьох фіктивних підприємств», – заявляють у ГПУ.

Олександр Клименко був міністром доходів та зборів в уряді Миколи Азарова з 2012 по 2014 рік. Після Революції гідності втік з України.