В ОАСК повідомили про розслідування за фактом можливого незаконного втручання в його роботу під час обшуків

В Окружному адміністративному суді Києва повідомили, що Генеральна прокуратура почала досудове розслідування за фактом можливого незаконного втручання в роботу суддів під час обшуків 26–27 липня.

Це досудове розслідування почали за результатами розгляду заяви суддів ОАСК Генпрокуратурою ще 2 серпня, поінформувала нині пресслужба суду. Розслідування розпочато у кримінальному провадженні за фактом можливого вчинення незаконного втручання в діяльність суддів ОАСК співробітників Управління спеціальних розслідувань ГПУ і НАБУ при обшуку у приміщеннях суду 26–27 липня, під час якого було вилучено справи щодо повноважень членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Як мовиться в листі Генпрокуратури, який цитують у суді, досудове розслідування розпочато за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 376 Кримінального кодексу України (втручання в діяльність судових органів, якщо воно перешкодило запобіганню злочину чи затриманню особи, яка його вчинила, або вчинене особою з використанням свого службового становища).

Під час згаданих обшуків повідомляли, що, за даними слідства, голова і деякі судді ОАСК «організували винесення завідомо неправосудних судових рішень і втрутились у діяльність судових органів із метою створення штучних перешкод у роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України». Як заявили тоді в НАБУ, це відбувалося в кілька етапів, зокрема, були штучно ініційовані подання позовів про відсутність повноважень у деяких членів ВККС і заборону їм виконувати свої повноваження й організовано винесення судових рішень про задоволення цих позовів.

В ОАСК ті слідчі дії, які здійснювали працівники НАБУ і Генпрокуратури, вже тоді назвали тиском і «грубим неправомірним втручанням» у роботу суду.