Правозахисники вимагають розслідувати діяльність омбудмена Денісової

Українські правозахисні організації вимагають від правоохоронних органів розслідувати діяльність уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової.

Заява, оприлюднена 31 липня, з’явилася через кілька днів після оприлюднення НАБУ і Генпрокуратурою інформації щодо можливих зловживань в Окружному адміністративному суді Києва (ОАСК), яка, за словами правозахисників, «може свідчити про вчинення корупційних дій уповноваженою Верховної Ради України з прав людини».

«Згідно з оприлюдненим НАБУ аудіозаписом телефонних розмов, голова ОАСК Павло Вовк і деякі судді втручалися у діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів України й організували ухвалення завідомо неправосудних рішень для уникнення обов’язкового кваліфікаційного оцінювання. За втручання Павла Вовка було забезпечено зміну двох членів ВККС на наперед визначених «лояльних» переможців конкурсу за квотою уповноваженого Верховної Ради з прав людини і Державної судової адміністрації», – заявляють правозахисні організації.

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«Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції виявило недостовірну інформацію у деклараціях… Людмили Денісової за 2015, 2016 і 2017 роки. За даними слідства і як свідчать оприлюднені матеріали негласних слідчих (розшукових) дій, Людмила Денісова в обмін на скасування цих протоколів погодилася відкликати раніше призначеного за її квотою члена ВККС Андрія Козлова та замінити його на більш «лояльного» кандидата. 27 червня 2019 року, фактично на підтвердження заяв НАБУ і ГПУ, стало відомо, що Денісова звільнила Козлова і призначила новий конкурс», – йдеться в заяві.

Правозахисники також вимагають пояснень від самої Людмили Денісової, яка протягом «попередніх п’яти днів із моменту оприлюднення матеріалів» не коментувала ситуацію.

«Оприлюднена правоохоронними органами інформація кидає тінь на репутацію омбудсмена, ставить під сумнів його незалежність та неупередженість, більш того – свідчить про можливе вчинення кримінального правопорушення Уповноваженим ВР з прав людини Людмилою Денісовою», – йдеться в заяві, яку підписали Українська Гельсінська спілка з прав людини, Центр громадянських свобод, Донецький Меморіал, Крим-SOS, ГО «Повернення доДому», Об’єднання родичів політв’язнів Кремля, Центр прав людини ZMINA, Центр «Соціальна дія».

Напередодні ефірі Радіо Свобода адвокат омбудсмена Андрій Тарасов заявив, що Людмила Денісова отримала виклик на допит до Генеральної прокуратури.

Він не назвав дати виклику і відмовився коментувати зміст записів, оприлюднених минулого тижня Національним антикорупційним бюро України.

Водночас в Окружному адміністративному суді назвали справу, яку розслідують ГПУ і НАБУ «вигаданою».