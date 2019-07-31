Справа суддів ОАСК: офіс Денісової назвав причини звільнення Козлова з ВККС

Причиною звільнення Андрія Козлова з Вищої кваліфікаційної комісії суддів України є відсутність у нього необхідного для виконання цієї роботи стажу професійної діяльності у сфері права не менш як 15 років. Про це йдеться в коментарі керівника секретаріату уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Левшун, наданому на прохання Радіо Свобода.

«Козлов Андрій Георгійович призначений членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 26.10.2016 №346/к. У березні 2019 року до Уповноваженого надійшла скарга громадянина України щодо відсутності у Козлова А.Г. належного стажу діяльності у сфері права та відсутності у нього адвокатського свідоцтва», – вказано в коментарі.

Як ідеться в документі, Національна асоціація адвокатів України та Рада адвокатів Києва відповіли на запит секретаріату омбудсмена, що «в Єдиному реєстрі адвокатів України відомості стосовно Козлова А.Г. відсутні». Саме ці дані тали причиною звільнення Козлова з посади члена ВККСУ, наполягають у секретаріаті уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Сам Андрій Козлов в ефірі Радіо Свобода заявив, що надіслав до офісу омбудсмена всі документи, які підтверджують наявність у нього необхідного стажу.

У мережі Facebook Козлов вказав, що 29 липня був допитаний як потерпілий у справі про втручання в роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Про звільнення Козлова з посади члена ВККС стало відомо на початку липня. 26 липня Національне антикорупційне бюро України, Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури та СБУ повідомили про деталі розслідування можливого вчинення кримінальних правопорушень з боку голови та окремих суддів адмінсуду Києва (ОАСК).

Слідчі розповіли, що судді ОАСК втрутились у призначення членів ВККС за квотами Уповноваженого Верховної Ради з прав людини та Державної судової адміністрації. Із записів негласних слідчих розшукових дій випливає, що судді та омбудсмен Денісова нібито домовилися про призначення нею членів ВККС, які будуть лояльні до ОАСК. Натомість суд мав не підтримати позиції Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), яке звинуватило Людмилу Денісову в тому, що та не задекларувала кошти у 2016–2018 роках. Правоохоронці вважають, що судді адмінсуду Києва створювали штучні перешкоди в роботі ВККС, щоб уникнути обов’язкового кваліфікаційного оцінювання.