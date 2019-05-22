27 із 30 суддів Окружного адмінсуду Києва повторно не з’явился на іспит – ВККС

27 із 30 суддів Окружного адміністративного суду Києва повторно не з’явилися на іспит у межах кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді, повідомила Вища кваліфікаційна комісія суддів України.

«Однак 27 суддів окружного адміністративного суду міста Києва не з’явилися на оцінювання. Таким чином, іспит у приміщенні Комісії 21 травня 2019 року складали лише троє суддів ОАСК», – заявили в комісії.

17 квітня 2019 року 34 судді Окружного адміністративного суду міста Києва не з’явилися на оцінювання, вказавши підставою тимчасову непрацездатність.

10 травня у ЗМІ з’явилось повідомлення, що одразу 34 судді Окружного адмінсуду Києва не пройшли оцінювання, бо нібито захворіли в один день.