Підозри на суддів ОАСК, що надійшли на підпис до ГПУ, не підкріплені доказами – Сарган

Текст підозри на суддів Окружного адміністративного суду Києва щодо втручання в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів і організації ухвалення завідомо неправосудних рішень надійшли до заступника генерального прокурора України не містить «жодного доказу, жодного файлу» і «не підкріплений фактажем», повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган.

Як написала вона у фейсбуці, справу заслухає і ухвалить рішення сам генпрокурор Юрій Луценко в четвер, 1 серпня.

Вона також заявила, що брифінг, із яким виступив про цю справу 26 липня керівник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, «не є юридичним доказом у кримінальному провадженні».

У попередніх дописах на цю тему раніше 29 липня Сарган критикувала Горбатюка за недостатню активність у цій справі. Вона, зокрема, звертала увагу, що той сам не може пояснити свою підозру, бо перебуває у відпустці, з якої вийшов на один день 26 липня для своєї прес-конференції. «Або працюйте, або відпочивайте», – написала вона на його адресу.

А перед тим вона звернула увагу, що ці підозри надійшли на підпис до заступника генерального прокурора лише о 10:55 29 липня, хоча Горбатюк іще 26 липня заявляв, що підготував ці документи і направляє їх керівництву ГПУ. «Просто вчасно треба все робити, пане Горбатюк», – написала Сарган.

Про реакцію Горбатюка на ці заяви наразі не відомо.

Попереднього дня, 28 липня, генпрокурор Юрій Луценко, який нині перебуває у відпустці і обов’язки якого виконує заступник, заявляв, що повернеться на роботу 31 липня і тоді сам вирішить, чи підписувати ці підозри.

26 липня представники Національного антикорупційного бюро і Генпрокуратури проводили обшуки в Окружному адмінсуді Києва і в Суворовському районному суді Одеси. За повідомленням, слідчі дії стосуються справи про організацію винесення завідомо неправосудних судових рішень і втручання в діяльність судових органів із метою створення штучних перешкод у роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Того ж дня керівник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк повідомляв на прес-конференції, що прокуратура підготувала проекти повідомлення про підозру щодо керівництва і низки суддів Окружного адміністративного суду Києва і направляє їх керівництву Генпрокуратури.

У самому суді дії правоохоронців назвали тиском.