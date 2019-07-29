Підозри на суддів ОАСК надійшли на підпис до ГПУ – Сарган

Підозри на суддів Окружного адміністративного суду Києва щодо втручання в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів і організації ухвалення завідомо неправосудних рішень надійшли на підпис до заступника генерального прокурора лише о 10:55 29 липня, повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган.

«Просто вчасно треба все робити, пане Горбатюк», – звернулася вона у фейсбуці до керівника управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергія Горбатюка, який готував ці документи і заявляв, що направляє їх керівництву ГПУ, ще кілька днів тому.

Попереднього дня, 28 липня, генпрокурор Юрій Луценко, який нині перебуває у відпустці і обов’язки якого виконує заступник, заявляв, що повернеться на роботу 31 липня і тоді сам вирішить, чи підписувати ці підозри.

26 липня представники Національного антикорупційного бюро і Генпрокуратури проводили обшуки в Окружному адмінсуді Києва і в Суворовському районному суді Одеси. За повідомленням, слідчі дії стосуються справи про організацію винесення завідомо неправосудних судових рішень і втручання в діяльність судових органів із метою створення штучних перешкод у роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Того ж дня керівник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк повідомляв, що прокуратура підготувала проекти повідомлення про підозру щодо керівництва і низки суддів Окружного адміністративного суду Києва і направляє їх керівництву Генпрокуратури.

У самому суді дії правоохоронців назвали тиском.