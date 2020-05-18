ВАКС скасував заочний арешт ексміністра часів Януковича

Вищий антикорупційний суд скасував рішення про заочний арешт колишнього міністра доходів і зборів. Про це Радіо Свобода повідомила речниця суду Олеся Чемерис.

Прізвища вона не назвала, але Радіо Свобода відомо, що йдеться про Олександра Клименка, колишнього міністра уряду Миколи Азарова.

За словами Чемерис, рішення минулого тижня ухвалила Апеляційна палата ВАКС. Причину такого рішення представниця суду уточнити не змогла, оскільки, за її словами, наразі суд оголосив лише резолютивну його частину.

Повний текст рішення, зокрема мотиваційна частина й обґрунтування, будуть оголошені пізніше.

В Офісі генпрокурора рішення суду наразі не коментували.

У серпні 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду задовольнив клопотання прокурора й обрав колишньому міністру доходів і зборів Олександрові Клименку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою заочно.

За даними тодішньої Генпрокуратури, досудове розслідування щодо Клименка завершили в квітні 2017 року. Його підозрюють в участі у створенні злочинної організації, фіктивному підприємництві, привласненні майна через службове становище, службовому підробленні.

«Розслідуванням встановлено, що колишній міністр доходів і зборів України у період 2012-2013 років, перебуваючи у складі очолюваної (експрезидентом України – ред.) Віктором Януковичем злочинної організації, діючи з корисливих мотивів, шляхом реалізації розробленого злочинного плану та злочинної схеми заволодів коштами державного бюджету України на загальну суму 3,1 млрд грн, тобто в особливо великому розмірі, шляхом незаконного відшкодування з Державного бюджету України ПДВ на рахунки трьох фіктивних підприємств», – заявляли у ГПУ.

Олександр Клименко був міністром доходів та зборів в уряді Миколи Азарова з 2012 по 2014 рік. Після Революції гідності втік з України.