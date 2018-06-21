Суд дозволив державному агентству АРМА управляти майном Клименка

Суд дозволив Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (скорочено АРМА) управляти арештованим майном екс-міністра доходів та зборів Олександра Клименка. Про це повідомляє 21 червня Transparency International Україна.

Згідно із заявою, Київський адміністративний апеляційний суд частково задовольнив скаргу Агентства на рішення про заборону управління та реалізацію більш ніж 120 об’єктів, які пов’язані із Клименком.

При цьому продавати рухоме майно (наприклад, автомобіль BMW Alpina вартістю мінімум 2 350 000 гривень) відомство все ще не може.

Раніше Окружний адміністративний суд Києва заборонив АРМА управляти майном Клименка, хоч і лишив його у віданні агентства.

Олександр Клименко був міністром доходів та зборів в уряді Миколи Азарова з 2012 по 2014 рік. Після Революції гідності втік з України.