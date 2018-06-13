ГПУ: завершене розслідування щодо екс-податківців, які заволоділи 3,1 мільярда гривень

Головна військова прокуратура Генеральної прокуратури України завершила спеціальне досудове розслідування щодо шістьох колишніх службових осіб податкових органів, яких підозрюють у заволодінні 3,1 мільярда гривень, повідомила прес-служба ГПУ.

За версією слідства, підозрювані входили до «злочинної організації», яку очолював колишній президент України Віктор Янукович і членом якої був колишній міністр доходів і зборів Олександр Клименко.

«У період 2012 – 2013 років... займаючи керівні посади в органах податкової служби, діючи з корисливих мотивів, шляхом реалізації розробленого злочинного плану та злочинної схеми заволоділи коштами державного бюджету України на загальну суму 3,1 мільярда гривень, тобто в особливо великому розмірі, шляхом незаконного відшкодування з державного бюджету України ПДВ на рахунки трьох фіктивних підприємств», – заявили в ГПУ.

Правоохоронці зазначили, що повідомили стороні захисту про завершення досудового розслідування.

У Генеральній прокуратурі повідомили, що загалом у провадженні щодо схеми незаконного відшкодування з державного бюджету податку на додану вартість було 16 підозрюваних, трьом з них винесли обвинувальні вироки, щодо шести обвинувачених акти перебувають на розгляді в суді, ще щодо сімох підозрюваних, зокрема Клименка, розслідування завершене.