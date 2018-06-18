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18 Червень 2018, Київ 13:12
Новини | Події

Мін’юст просить суд заборонити партію екс-міністра доходів Клименка

Міністерство юстиції просить суд заборонити і ліквідувати політичну партію «Успішна країна».

Як повідомляє портал судової влади, до Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов від Мін’юсту, суд вирішує питання про відкриття провадження у даній адміністративній справі.

У партії «Успішна країна» вважають, що «заборона на діяльність партії – це пряме порушення права на свободу асоціацій». «Успішна країна» заявила про намір судитися з Мін’юстом.

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Почесним головою партії «Успішна країна» є колишній міністр доходів та зборів Олександр Клименко.

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