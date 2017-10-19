Прокуратура проводить обшуки у представників партії «Успішна країна» Клименка

Головна військова прокуратура проводить обшуки у представників партії «Успішна країна», поченим головою якої є колишній міністр доходів та зборів Олександр Клименко.

Як повідомляє прес-служба Генпрокуратури, обшуки проводяться за місцями проживання осіб, причетних до «функціонування схеми легалізації грошових коштів», а також з метою «отримання доказів незаконної легалізації коштів, проводиться обшук у житлових приміщеннях уповноважених осіб політичної партії «Успішна країна».

У прокуратурі нагадують, що колишній голова Державної податкової служби і екс-міністр доходів та зборів України Олександр Клименко підозрюється в участі в організованій Віктором Януковичем «злочинній організації, вчиненні у її складі тяжкого злочину у сфері службової діяльності, що заподіяло тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди державі у великому розмірі і у вчиненні у 2011-2017 роках легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом організованою групою в особливо великих розмірах».



У політичній силі також повідомили, що вранці, 19 жовтня, представники військової прокуратури прийшли з обшуком до глави політради партії «Успішна країна» Наталії Дмітріченко.

За даними партії, обшук відбувався в квартирі, де живе політик, силовики вилучили партійні та особисті документи, а також мобільний телефон. Дмітріченко пов’язує проведений у неї обшук з «політичними переслідуваннями» очолюваної нею партії з боку влади.