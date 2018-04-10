НАБУ: арештоване майно аеропорту «Одеса» передали в управління АРМА

Нерухоме майно аеропорту «Одеса» передали в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА), повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро України.

У відомстві заявили, що в управління АРМА передали 75% акцій компанії, яка ним володіє (ТОВ «Міжнародний аеропорт Одеса»).

Згідно з повідомленням, 29 березня рішення про арешт цих активів та подальшу передачу АРМА ухвалив слідчий суддя Солом’янського районного суду Києва, задовольнивши клопотання детективів НАБУ та прокурорів САП, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо можливого зловживання службовим становищем посадовцями Одеської міської ради та ТОВ «Одеса аеропорт Девелопмент».

У НАБУ зазначили, що в управління АРМА передали приміщення аеропорту (у тому числі два термінали) загальною площею понад 65 тисяч квадратних метрів.

За словами правоохоронців, арешт майна, орієнтовна вартість якого, за попередніми оцінками, сягає близько 2 мільярдів гривень, забезпечить «виконання завдань кримінального судочинства та стане підґрунтям для повернення майна територіальній громаді міста Одеса».

За даними слідства, у 2011 року і, всупереч вимогам законодавства, відбулось відчуження комунального майна міжнародного аеропорту «Одеса» на користь суб’єктів господарювання. Це сталося внаслідок створення Одеською міською радою та ТОВ «Одеса аеропорт Девелопмент» компанії «Міжнародний аеропорт Одеса», до статутного фонду якої передали майно аеропорту. У створеному товаристві з обмеженою відповідальністю місцева громада отримала частку в розмірі 25% акцій, решта 75% акцій відійшли приватним власникам, заявили в НАБУ.

У відомстві зазначили, що здійснюють розслідування з червня 2016 року.