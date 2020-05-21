У САП прокоментували рішення ВАКС про скасування заочного арешту Клименка

Спеціалізована антикорупційна прокуратура вивчає рішення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, який скасував заочний арешт колишнього міністра доходів і зборів часів президента Віктора Януковича – Олександра Клименка.

«Наразі ми вивчаємо рішення суду апеляційної інстанції, готуємо документи, і найближчим часом буде вирішене питання щодо повторного звернення з обрання вказаній особі запобіжного заходу», – повідомила Радіо Свобода речниця САП Ольга Постолюк.

Про те, що Вищий антикорупційний суд скасував рішення про заочний арешт колишнього міністра уряду Миколи Азарова, Радіо Свобода 18 травня повідомила речниця суду Олеся Чемерис.

Пізніше у ВАКС пояснили своє рішення тим, що Клименко не вважається оголошеним у міжнародний розшук.

У серпні 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду задовольнив клопотання прокурора й обрав колишньому міністру доходів і зборів Олександрові Клименку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою заочно.

За даними тодішньої Генпрокуратури, досудове розслідування щодо Клименка завершили в квітні 2017 року. Його підозрюють в участі у створенні злочинної організації, фіктивному підприємництві, привласненні майна через службове становище, службовому підробленні. Колишньому посадовцю інкримінують заволодіння коштами державного бюджету на 3,1 мільярда гривень.

Олександр Клименко був міністром доходів та зборів в уряді Миколи Азарова з 2012 по 2014 рік. Після Революції гідності втік з України.