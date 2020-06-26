Венедіктова: ОГП закрила справу проти Бахматюка за ухвалою суду

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова прокоментувала закриття справи проти колишнього власника «VAB Банку» Олега Бахматюка. За її словами, Печерський районний суд зобов’язав Офіс генпрокурора скасувати постанову, яка скасовувала іншу постанову, яка, своєю чергою, закривала кримінальне провадження.

Іншими словами, суд зобов’язав ОГП закрити справу проти Бахматюка. Як пояснила Венедіктова, Офіс це рішення суду виконав, як того вимагає законодавство.

«Прокуратура є частиною трикутника правосуддя (розділ 8 Конституції України) і не може нехтувати конституційними нормами. Але вважаю, що

подібні рішення судових інстанцій підривають загальні засади діяльності правоохоронної системи. Крім того, відповідно до статті 303 Кримінального процесуального кодексу України немає підстав оскаржувати такі процесуальні рішення прокурора», – водночас додала генпрокурорка.

Вона також зазначила, що закон про прокуратуру забороняє їй публічно сумніватися в правосудності рішення суду, якщо це не стосується його оскраження, тоді як ця ухвала суду оскарженню не підлягає.

«Інформуємо суспільство про кроки Офісу Генерального прокурора, виконуючи вимоги щодо прозорості діяльності і вважаємо, що таке інформування у черговий раз не буде розцінене як тиск на суд», – пише Венедіктова.

Компанія «Укрлендфармінг», яка належить Бахматюку, оприлюднила звернення, в якому він привітав цей крок ОГП.

«Рішення про закриття цієї справи дає можливість мені, як акціонеру, вести конструктивний діалог з Фондом гарантування вкладів. Наступний крок має зробити Спеціалізована антикорупційна прокуратура, яка зобов’язана скасувати всі процесуальні дії, які були розпочаті на підставі сфабрикованої справи, адже справа закрита, і такі слідчі дії є незаконними. САП зобов’язана виконати законне рішення суду і зупинити терор компанії, яка несла через це економічні збитки», – йдеться в повідомленні Бахматюка.

САП цю заяву наразі не коментувала.

Наприкінці минулого року Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук підприємця і колишнього власника «VAB банку» Олега Бахматюка. Датою його зникнення на сайті МВС у розділі про осіб, що перебувають у розшуку, вказано 21 листопада 2019 року.

13 листопада НАБУ повідомило, що оголосило про підозру Бахматюку в провадженні про заволодіння 1,2 мільярда гривень стабілізаційного кредиту.

За даними слідства, у жовтні 2014 року «VAB Банк» звернувся до НБУ з клопотанням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна. Нацбанк погодився, хоча фінустанова не надала всі необхідні документи. У прокуратурі стверджують, що вартість нерухомості, переданої в заставу НБУ, була завищена майже у 25 разів.

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Через місяць банк визнали неплатоспроможним, ще пізніше – його ліквідували.

Колишній власник «VAB Банку» та голова ради директорів «Укрлендфармінг» Олег Бахматюк звернувся до президента України Володимира Зеленського із закликом «зупинити призначення винних без жодного права на захист». Бахматюк підтвердив, що перебуває за кордоном і готовий до співпраці з слідством.