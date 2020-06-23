Підозрюваний у вбивстві 7 людей на Житомирщині визнаний експертами осудним – поліція

Підозрюваний у вбивстві сімох людей на Житомирщині наприкінці травня визнаний осудним, повідомив начальник управління Нацполіції в Житомирській області Юрій Олійник.

«Відповідно до довідки лікаря-нарколога від 22.05.2020 у крові підозрюваного алкоголю не виявлено. Крім цього, у рамках кримінального провадження було призначено комісійну судову психолого-психіатричну експертизу підозрюваному та на даний час отримано висновок експерта. Відповідно до висновку фахівців, підозрюваний міг усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними», – сказав Олійник.

Він додав, що за своїм психічним станом «чоловік не потребує застосування будь-яких примусових заходів медичного характеру».

Також Юрій Олійник зазначив, що слідчі у ході подальшого досудового розслідування працюють над кількома версіями для встановлення об’єктивних причин конфлікту.

«Зважаючи, що призначені судові експертизи є особливо складними і їх виконання триває понад два місяці, планується продовження строків досудового розслідування та відповідно продовження строків запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному», – зазначили у поліції.

22 травня стало відомо, що в Попільнянському районі Житомирської області між орендарем місцевого ставка і групою приїжджих осіб виник конфлікт, який призвів до загибелі сімох людей. За попередніми даними, смертельні поранення із мисливської рушниці міг завдати загиблим орендар водойми. Правоохоронці повідомили, що серед загиблих – учасники бойових дій на Донбасі та волонтери.

Підозрюваного у справі суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення грошової застави. У справі було призначено до двох сотень експертиз. За даними поліції, наразі слідчі отримали результати щодо двох десятків виконаних експертиз.