Підозрюваного у справі про вбивство 7 людей на Житомирщині взяли під варту – ОГП

Корольовський районний суд Житомира 23 травня обрав підозрюваному у справі про вбивство сімох людей на Житомирщині запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення грошової застави, повідомила в суботу пресслужба Офісу генпрокурора.

«22 травня 2020 року на березі водойми, неподалік села Новоселиця Попільнянського району, між орендарем ставу та його знайомими виник конфлікт. Під час конфлікту орендар ставка із мисливської рушниці смертельно поранив 7 чоловіків, серед яких колишні учасники Операції об’єднаних сил, військовослужбовці Нацгвардії та волонтери. Нагадаємо, напередодні, за погодженням із процесуальним прокурором, орендареві водойми повідомлено про підозру в умисному вбивстві двох або більше осіб (п.1 ч.2 ст. 115 КК України). Наразі тривають слідчі дії, підозрюваного допитано про обставини виникнення конфлікту та причини застосування ним зброї», – йдеться в повідомленні ОГП.

Повідомляється, що триває досудове розслідування.

22 травня стало відомо, що в Попільнянському районі Житомирської області між орендарем місцевого ставка і групою приїжджих осіб виник конфлікт, який призвів до загибелі сімох людей. За попередніми даними, смертельні поранення із мисливської рушниці міг завдати загиблим орендар водойми. Правоохоронці повідомили, що серед загиблих – учасники бойових дій на Донбасі та волонтери.