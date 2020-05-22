Поліція затримала чоловіка, який уночі розстріляв сім людей у Житомирській області

На Житомирщині поліцейські затримали чоловіка 1962 року народження за підозрою у вбивстві семи людей, повідомили обласна поліція та заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у фейсбуці.

«Близько 1:00 у селі Новоселиця Попільнянського району біля приватних ставків місцевий житель, орендар, під час конфліктної ситуації з невідомими здійснив ряд пострілів із мисливської рушниці, внаслідок чого смертельні вогнепальні поранення отримали сім осіб», – ідеться в повідомленні правоохоронців.

За даними Геращенка, на риболовлю приїхала компанія старих друзів-киян, які на цьому ставку збиралися вже не раз. Всього, за даними слідства, їх разом із орендарем було дев’ятеро.

Після розпивання спиртних напоїв шестеро чоловіків лягли спати в сарайчику на березі, а двоє залишилися пити з орендарем ставка.

Близько 1:00 22 травня орендар, який був професійним мисливцем, через раптову неприязнь почав розстрілювати відвідувачів зі своєї гладкоствольної мисливської рушниці марки «Іж».

Спочатку він убив двох, що залишалися з ним поруч з ним. Потім почав розстрілювати шістьох, які пішли спати. Загалом він встиг убити сімох людей.

Один чоловік, почувши постріли, встиг втекти в ліс, вийти в село і викликати поліцію.

Стрільця затримали, мисливську рушницю вилучили. На місці події працюють слідчо-оперативні групи. Встановлюються обставини події.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох і більше осіб) ККУ. Зловмиснику загрожує довічне ув‘язнення, вказав Антон Геращенко.