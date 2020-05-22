Серед жертв стрілянини на Житомирщині є колишні учасники АТО та волонтери – прокуратура

Серед жертв стрілянини в селі Новоселиця Попільнянського району на Житомирщині є «колишні учасники АТО та волонтери, також є жителі міста Києва», повідомила прокуратура Житомирської області, за процесуального керівництва якої поліція розпочала кримінальне провадження.

«Трагічна подія сталася сьогодні, 22 травня, близько першої години ночі, неподалік водойми, що у селі Новоселиця Попільнянського району. Між власником ставу, місцевим жителем, 1962 року народження, і групою приїжджих осіб виник конфлікт, під час якого власник водойми із мисливської рушниці смертельно поранив 7 чоловік», – вказують у прокуратурі.

Наразі мисливську рушницю вилучено, власника водойми затримано у порядку ст. 208 КПК. На місці події продовжують працювати слідчо-оперативні групи, встановлюються причини конфлікту та обставини скоєння кримінального правопорушення.

Інцидент кваліфікований за ч.2 ст. 115 (умисне вбивство двох і більше осіб) Кримінального кодексу України.