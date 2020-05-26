Вбивство 7 людей на Житомирщині: слідчі призначили до двох сотень експертиз

У справі про вбивство сімох людей на Житомирщині слідчі поліції призначили близько двох сотень досліджень. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

«Наразі слідчі призначили до двох сотень досліджень: від судово-медичних експертиз тіл загиблих до комплексних молекулярно-генетичних та балістичних, дактилоскопічних, трасологічних та інших», – заявив начальник Головного управління Нацполіції в Житомирській області Сергій Крупєй.

Відповідно до висновків експертів, причинами смерті семи загиблих стали вогнепальні дробові поранення з ушкодженням внутрішніх органів.

Як зазначили у МВС, правоохоронці вже провели слідчі експерименти і опитали кілька десятків осіб, як родичів, так і жителів села щодо обставин події.

22 травня стало відомо, що в Попільнянському районі Житомирської області між орендарем місцевого ставка і групою приїжджих осіб виник конфлікт, який призвів до загибелі сімох людей. За попередніми даними, смертельні поранення із мисливської рушниці міг завдати загиблим орендар водойми. Правоохоронці повідомили, що серед загиблих – учасники бойових дій на Донбасі та волонтери.

Підозрюваного у справі суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення грошової застави.