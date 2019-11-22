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22 листопада 2019, Київ 15:44
Новини | Політика

НАБУ оголосило в розшук колишнього власника «VAB банку»

13 листопада НАБУ повідомило, що оголосило про підозру Бахматюку в провадженні про заволодіння 1,2 мільярда гривень стабілізаційного кредиту

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Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оголосило в розшук підприємця і колишнього власника «VAB банку» Олега Бахматюка. Про це йдеться в повідомленні на сайті МВС у розділі про осіб, що перебувають у розшуку.

Датою його зникнення вказано 21 листопада 2019 року.

13 листопада НАБУ повідомило, що оголосило про підозру Бахматюку в провадженні про заволодіння 1,2 мільярда гривень стабілізаційного кредиту.

/**/ /**/ НБУ заявляє, що подав понад 50 судових позовів проти Бахматюка та його компаній і домігся 19 судових рішень, що набули чинності
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Того ж дня підозру також оголосили колишньому голові правління фінансової установи.

Обом громадянам про підозру повідомили заочно, оскільки їхнє місце перебування не було встановлено.

Загалом у цьому провадженні 10 підозрюваних. Серед них – голова правління «Райффайзен Банку Аваль» і колишній перший заступник голови НБУ Олександр Писарук.

Правління Національного банку висловлювало обурення врученням підозри Писаруку.

За даними слідства, у жовтні 2014 року «VAB Банк» звернувся до НБУ з клопотанням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна. Нацбанк погодився, хоча фінустанова не надала всі необхідні документи. У прокуратурі стверджують, що вартість нерухомості, переданої в заставу НБУ, була завищена майже у 25 разів.

Через місяць банк визнали неплатоспроможним, ще пізніше – його ліквідували.

Колишній власник «VAB Банку» та голова ради директорів «Укрлендфармінг» Олег Бахматюк звернувся до президента України Володимира Зеленського із закликом «зупинити призначення винних без жодного права на захист».

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