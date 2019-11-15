В НБУ заявляють, що Бахматюк винен державі понад 29 мільярди гривень

Підприємець і ексвласник «VAB банку» Олег Бахматюк винен державним установам 29,3 мільярди гривень – такі дані оприлюднив Національний банк України.

Згідно з ними, Бахматюк винен 11 мільярдів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (для вкладників банків «Фінансова ініціатива» та VAB), 10,6 мільярдів – самому Нацбанку за кредитами рефінансування цих банків і ще 7,7 мільярди – трьом державним банкам.

«Щоб гарантувати повернення коштів за кредитами рефінансування, свого часу НБУ не лише домігся від Бахматюка офіційного визнання себе власником «Фінансової ініціативи» та «VAB Банку», але й вперше уклав з ним договір особистої поруки. Заборгованість Бахматюка перед НБУ забезпечена його особистими поруками про її погашення на загальну суму 8,6 мільярда гривень та майновими поруками його компаній», – заявляє Нацбанк.

Читайте також: «Райффайзен Банк Аваль» внесе заставу за Писарука – голова наглядової ради​

Як додають в установі, вона подала понад 50 судових позовів проти Бахматюка та його компаній і домоглася 19 судових рішень, що набули чинності.

«Однак навіть 19 перемог у судах не дозволили поки забезпечити погашення боргів: реалізація майна Державною виконавчою службою йде напрочуд кволо», – зазначають у НБУ.

12 листопада голова ради директорів «Укрлендфармінг» Олег Бахматюк звернувся до президента України Володимира Зеленського через затримання детективами Національного антикорупційного бюро України колишніх посадовців Національного банку та «VAB Банку». Він звинуватив правоохоронців у тому, що «фактично компанію тероризували протягом п’яти років».

11 листопада НАБУ повідомило, що спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою затримало 7 людей, серед яких – колишні та чинні посадовці Національного банку України, «VAB банку» та компаній, які пов’язані з кінцевими бенефіціарами цього банку. Зокрема, затриманий голова правління «Райффайзен Банку Аваль» та колишній перший заступник голови НБУ Олександр Писарук.

Читайте також: Правління НБУ обурене врученням підозри Писаруку – заява​

Писарук був першим заступником голови НБУ Гонтаревої під час її роботи на цій посаді.

У Нацбанку заявили, що жодних затримань та обшуків у чинного керівництва НБУ наразі немає.

Дії затриманих кваліфікують як привласнення чи розтрату чужого майна в особливо великих розмірах.

Раніше 11 листопада видання «НВ» повідомило з посиланням на власні джерела, що співробітники НАБУ перебувають в офісі «Райффайзен Банку Аваль», щоб затримати голову правління Олександра Писарука.

Затримання у виданні пов’язали з рефінансуванням Нацбанком «VAB банку» підприємця Олега Бахматюка. У 2015 році цей банк ліквідували.