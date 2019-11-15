«Райффайзен Банк Аваль» внесе заставу за Писарука – голова наглядової ради

Голова наглядової ради «Райффайзен Банку Аваль» Мартін Грюль повідомив, що банк внесе заставу за свого голову правління і колишнього першого заступника голови НБУ Олександра Писарука, якого 15 листопада суд відпустив під заставу у 5 мільйонів гривень без взяття під арешт.

«Райффайзен Банк Аваль» повідомляє, що виконає усі відповідні дії щодо внесення застави згідно з вимогою суду. Олександр Писарук буде й надалі працювати на посаді голови правління «Райффайзен Банку Аваль». Ми переконані, що всі підозри щодо неправомірних дій будуть зняті з пана Писарука найближчим часом», – заявив Грюль.

Голова наглядової ради «Райффайзен Банку Аваль» заявив, що Писарук у роботі «завжди дотримувався найвищих професійних та етичних стандартів».

Вищий антикорупційний суд 15 листопада обрав для колишнього першого заступника Нацбанку Олександра Писарука запобіжний захід у вигляді внесення застави упродовж п’яти днів у розмірі 5 мільйонів гривень без взяття під арешт. Прокурор Національного антикорупційного бюро України просив про арешт Писарука на 60 діб з альтернативою внесення застави в розмірі 30 мільйонів гривень.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила 12 листопада, що у провадженні про заволодіння коштами для «VAB Банку» оголосили підозру вісьмом людям, серед яких – голова правління «Райффайзен Банку Аваль» і колишній перший заступник голови НБУ Олександр Писарук.

Правління Національного банку висловило обурення врученням підозри Писаруку.

За даними слідства, у жовтні 2014 року «VAB Банк» звернувся до НБУ з клопотанням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна. Нацбанк погодився, хоча не фінустанова не надала всі необхідні документи. У прокуратурі стверджують, що вартість нерухомості, переданої в заставу НБУ, була завищена майже у 25 разів.

Через місяць банк визнали неплатоспроможним, ще пізніше – його ліквідували.

Колишній власник «VAB Банку» та голова ради директорів «Укрлендфармінг» Олег Бахматюк звернувся до президента України Володимира Зеленського із закликом «зупинити призначення винних без жодного права на захист».