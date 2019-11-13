НАБУ: колишньому власнику «VAB банку» повідомлена підозра в справі про стабілізаційний кредит

Колишньому власник «VAB банку» Олегу Бахматюку повідомлена підозра в провадженні про заволодіння 1,2 мільярда доларів стабілізаційного кредиту, інформує Національне антикорупційне бюро України.

13 листопада підозру також оголосили колишньому голові правління фінансової установи.

Обом громадянам про підозру повідомили заочно, оскільки їхнє місцерозташування наразі не встановлено.

Загалом у цьому провадженні 10 підозрюваних. Серед них – голова правління «Райффайзен Банку Аваль» і колишній перший заступник голови НБУ Олександр Писарук.

Правління Національного банку обурене врученням підозри Писаруку.

За даними слідства, у жовтні 2014 року «VAB Банк» звернувся до НБУ з клопотанням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна. Нацбанк погодився, хоча не фінустанова не надала всі необхідні документи. У прокуратурі стверджують, що вартість нерухомості, переданої в заставу НБУ, була завищена майже у 25 разів.

Через місяць банк визнали неплатоспроможним, ще пізніше – його ліквідували.

Колишній власник «VAB Банку» та голова ради директорів «Укрлендфармінг» Олег Бахматюк звернувся до президента України Володимира Зеленського із закликом «зупинити призначення винних без жодного права на захист».