Суд відправив під домашній арешт фігуранта справи «VAB Банку» Каленського

Вищий антикорупційний суд відправив під цілодобовий домашній арешт фігуранта провадження про привласнення стабілізаційного кредиту для «VAB Банку», члена ради Національного банку України Миколу Каленського.

Його зобов’язали здати документи для виїзду за кордон, носити електронний контролю й уникати спілкування з іншими підозрюваними.

Пізно ввечері 12 листопада в межах цього провадження суд заарештував із правом застави у 15 мільйонів гривень колишнього директора генерального департаменту банківського нагляду Національного банку Аллу Шульгу.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що у провадженні про заволодіння коштами для «VAB Банку» оголосили підозру вісьмом людям, серед яких – голова правління «Райффайзен Банку Аваль» і колишній перший заступник голови НБУ Олександр Писарук.

Правління Національного банку обурене врученням підозри Писаруку.

За даними слідства, у жовтні 2014 року «VAB Банк» звернувся до НБУ з клопотанням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна. Нацбанк погодився, хоча не фінустанова не надала всі необхідні документи. У прокуратурі стверджують, що вартість нерухомості, переданої в заставу НБУ, була завищена майже у 25 разів.

Через місяць банк визнали неплатоспроможним, ще пізніше – його ліквідували.Колишній власник «VAB Банку» та голова ради директорів «Укрлендфармінг» Олег Бахматюк звернувся до президента України Володимира Зеленського із закликом «зупинити призначення винних без жодного права на захист».