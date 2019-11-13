Суд заарештував колишнього ексголову департаменту НБУ у справі «VAB Банку» із правом застави

Вищий антикорупційний суд України ввечері 12 листопада заарештував на 60 днів колишнього директора генерального департаменту банківського нагляду Національного банку Аллу Шульгу в справі про привласнення стабілізаційного кредиту для «VAB Банку».

Згідно з рішенням суду, вона може вийти під заставу у 15 мільйонів гривень.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила 12 листопада, що у провадженні про заволодіння коштами для «VAB Банку» оголосили підозру вісьмом людям, серед яких – голова правління «Райффайзен Банку Аваль» і колишній перший заступник голови НБУ Олександр Писарук.

Правління Національного банку обурене врученням підозри Писаруку.

За даними слідства, у жовтні 2014 року «VAB Банк» звернувся до НБУ з клопотанням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна. Нацбанк погодився, хоча не фінустанова не надала всі необхідні документи. У прокуратурі стверджують, що вартість нерухомості, переданої в заставу НБУ, була завищена майже у 25 разів.

Через місяць банк визнали неплатоспроможним, ще пізніше – його ліквідували.

Колишній власник «VAB Банку» та голова ради директорів «Укрлендфармінг» Олег Бахматюк звернувся до президента України Володимира Зеленського із закликом «зупинити призначення винних без жодного права на захист».