Оголошений в розшук Бахматюк заявив, що перебуває за кордоном і готовий до співпраці

Підприємець і колишній власник «VAB банку» Олег Бахматюк заявив, що перебуває у справах за кордоном і готовий спілкуватися зі слідчими через адвокатів або за допомогою відеозв’язку. Про це він сказав у коментарі агенції «Інтерфакс-Україна», коментуючи його оголошення в розшук.

«Це чергова маніпуляція. Наші міжнародні адвокати здивовані такою позицією. Є адвокати, є мої права як громадянина України. Ми готові спілкуватися зі слідчими, надавати документи. Хочемо розуміння процесу і конструктивного діалогу», – сказав Бахматюк.

Підприємець заявив, що йому особисто не вручили підозру і повістку.

«Не можна вручати підозру, просто вивішуючи її на стовпі», – сказав Бахматюк.

Він додав, що його адвокати оскаржуватимуть дії правоохоронців в судах, зокрема в міжнародних.

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук підприємця і колишнього власника «VAB банку» Олега Бахматюка. Датою його зникнення на сайті МВС у розділі про осіб, що перебувають у розшуку, вказано 21 листопада 2019 року.

13 листопада НАБУ повідомило, що оголосило про підозру Бахматюку в провадженні про заволодіння 1,2 мільярда гривень стабілізаційного кредиту.

Того ж дня підозру також оголосили колишньому голові правління фінансової установи.

Обом громадянам про підозру повідомили заочно, оскільки їхнє місце перебування не було встановлено.

Загалом у цьому провадженні 10 підозрюваних. Серед них – голова правління «Райффайзен Банку Аваль» і колишній перший заступник голови НБУ Олександр Писарук.

Правління Національного банку висловлювало обурення врученням підозри Писаруку.

За даними слідства, у жовтні 2014 року «VAB Банк» звернувся до НБУ з клопотанням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна. Нацбанк погодився, хоча фінустанова не надала всі необхідні документи. У прокуратурі стверджують, що вартість нерухомості, переданої в заставу НБУ, була завищена майже у 25 разів.

Через місяць банк визнали неплатоспроможним, ще пізніше – його ліквідували.

Колишній власник «VAB Банку» та голова ради директорів «Укрлендфармінг» Олег Бахматюк звернувся до президента України Володимира Зеленського із закликом «зупинити призначення винних без жодного права на захист».