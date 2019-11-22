Оголошений в розшук Бахматюк заявив, що перебуває за кордоном і готовий до співпраці

Підприємець і колишній власник «VAB банку» Олег Бахматюк заявив, що перебуває у справах за кордоном і готовий спілкуватися зі слідчими через адвокатів або за допомогою відеозв’язку. Про це він сказав у коментарі агенції «Інтерфакс-Україна», коментуючи його оголошення в розшук.
«Це чергова маніпуляція. Наші міжнародні адвокати здивовані такою позицією. Є адвокати, є мої права як громадянина України. Ми готові спілкуватися зі слідчими, надавати документи. Хочемо розуміння процесу і конструктивного діалогу», – сказав Бахматюк.
Підприємець заявив, що йому особисто не вручили підозру і повістку.
«Не можна вручати підозру, просто вивішуючи її на стовпі», – сказав Бахматюк.
Він додав, що його адвокати оскаржуватимуть дії правоохоронців в судах, зокрема в міжнародних.
Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук підприємця і колишнього власника «VAB банку» Олега Бахматюка. Датою його зникнення на сайті МВС у розділі про осіб, що перебувають у розшуку, вказано 21 листопада 2019 року.
13 листопада НАБУ повідомило, що оголосило про підозру Бахматюку в провадженні про заволодіння 1,2 мільярда гривень стабілізаційного кредиту.
Того ж дня підозру також оголосили колишньому голові правління фінансової установи.
Обом громадянам про підозру повідомили заочно, оскільки їхнє місце перебування не було встановлено.
Загалом у цьому провадженні 10 підозрюваних. Серед них – голова правління «Райффайзен Банку Аваль» і колишній перший заступник голови НБУ Олександр Писарук.
Правління Національного банку висловлювало обурення врученням підозри Писаруку.
За даними слідства, у жовтні 2014 року «VAB Банк» звернувся до НБУ з клопотанням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна. Нацбанк погодився, хоча фінустанова не надала всі необхідні документи. У прокуратурі стверджують, що вартість нерухомості, переданої в заставу НБУ, була завищена майже у 25 разів.
Через місяць банк визнали неплатоспроможним, ще пізніше – його ліквідували.
Колишній власник «VAB Банку» та голова ради директорів «Укрлендфармінг» Олег Бахматюк звернувся до президента України Володимира Зеленського із закликом «зупинити призначення винних без жодного права на захист».
FACEBOOK КОМЕНТАРІ